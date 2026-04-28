Multa millonaria a los padres de un niño que amenazó con disparar en una escuela

La notificación fue dirigida a ambos padres del menor, considerados responsables solidarios, y establece un plazo de cinco días para abonar antes de que el caso sea derivado a la Fiscalía de Estado.

Cococcioni indicó además que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica "más de 70 personas involucradas", ya que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. El monto total reclamado en estos casos superaría los $250 millones.

El episodio se enmarca en una serie de amenazas similares registradas en distintas provincias del país, muchas de ellas viralizadas en redes sociales, que obligaron a evacuar escuelas y desplegar operativos preventivos, en medio de una creciente preocupación por el impacto de estos mensajes en la comunidad educativa.