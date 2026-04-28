Sociedad |

Multa millonaria a los padres de un niño que amenazó con disparar en una escuela

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino notificaron a los padres de un chico que hizo una amenaza en una escuela.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe notificó a los padres de un menor acusado de amenazar con un tiroteo escolar que deberán hacerse cargo de los costos del operativo policial desplegado tras el hecho, en medio de una ola de episodios similares.

Según informaron fuentes santafesinas, la multa y accesorias alcanza a $6.024.944, y corresponde al gasto generado por operativo, que incluyo el despliegue de patrulleros y personal afectado a la intervención, informó el medio Aire de Santa Fe.

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Amenaza en una escuela de Santa Fe.

Amenaza en una escuela de Santa Fe.

La notificación fue dirigida a ambos padres del menor, considerados responsables solidarios, y establece un plazo de cinco días para abonar antes de que el caso sea derivado a la Fiscalía de Estado.

ADEMÁS: Violencia en las escuelas: más de 120 pibes allanados por amenazas de "tiroteos"

Cococcioni indicó además que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica "más de 70 personas involucradas", ya que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. El monto total reclamado en estos casos superaría los $250 millones.

El episodio se enmarca en una serie de amenazas similares registradas en distintas provincias del país, muchas de ellas viralizadas en redes sociales, que obligaron a evacuar escuelas y desplegar operativos preventivos, en medio de una creciente preocupación por el impacto de estos mensajes en la comunidad educativa.

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