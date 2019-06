En las imágenes se puede observar la violencia aplicada contra las víctimas y como luego escapan ambos, trepando una pared del fondo, siempre llevando a la pequeña. A pesar de la viralización del video en las redes sociales y la amplia difusión, los investigadores policiales aún no pudieron localizar a los ladrones aunque si identificarlos.

El hecho, que recién se conoció ayer, ocurrió en horas de la tarde del sábado cuando una joven y su pareja que llevaba a una bebé, logró ingresar al domicilio de las hermanas jubiladas, ubicado en las calles 44 y 4 de Santa Teresita. "Para ingresar, colocaron un felpudo debajo de la puerta, empujaron las llaves para que cayeran sobre él y lo arrastraron hacia el exterior para obtenerlas. Una vez adentro, la pareja sorprendió a las ancianas, a las que golpearon y hasta aplicaron torturas físicas, para sustraerles una suma de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor", trascendió.

‘"Me lastimaron mucho, me quemaban con cuchillos calientes, me pegaban trompadas’", contó una de las víctimas, en declaraciones a la señal de noticias TN, agregando que la pareja era ‘muy violenta’ y detallando que dejaban a la beba en el suelo mientras robaban, a pesar de que ‘lloraba a los gritos’.

ADEMÁS:

‘"Me decían: Si no me das plata te matamos. Yo creía que no me iban a matar, pero me torturaban tanto que era peor que si me hubieran matado’", manifestó una de las ancianas, exhibiendo su rostro con marcas, debido a los golpes recibidos.

Además, la damnificada, una octogenaria al igual que su hermana, aseguró que el hombre "de unos 22 o 23 años" que la asaltó es el mismo que hace un año y medio entró a robar con otros a su casa.

Tras concretar el asalto, ya con los bolsos cargados de pertenencias en su poder, la pareja se vio sorprendida por ruidos provenientes de la calle que la obligaron a emprender la huida, casi de manera desespera por un patio trasero de la casa y teniendo que saltar la pared.

Para lograrlo, arrojaron los bolsos por arriba de la medianera y luego el hombre alzó a la mujer, le pasó a la niña en altura y finalmente los tres escaparon, tal como se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad.