Se conoce el veredicto contra el exesposo de Carolina Píparo

El hecho que derivó en el juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando Píparo denunció haber sido víctima de un robo por parte de motochorros en el centro platense. Según su relato, tras el asalto, la pareja creyó identificar a los presuntos delincuentes y comenzó a seguir a un grupo de motociclistas.

Persecución

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que, en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes sufrieron heridas tras caer al asfalto. Con el avance de la investigación se determinó que ninguno de los dos tenía vínculo con el robo denunciado.

Tras el episodio, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión hasta obtener la excarcelación. Durante el juicio, además de testimonios, se incorporaron registros de cámaras de seguridad que documentaron la persecución previa y el momento del impacto.

En sus últimas palabras ante el tribunal, el acusado expresó: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”. Este lunes, los jueces deberán definir si esa versión resulta suficiente o si, por el contrario, consideran probado el intento de homicidio en un caso que marcó la agenda judicial y política de la ciudad.