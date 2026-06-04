La Policía de la Ciudad secuestró en Retiro 2.700 pares de zapatillas de contrabando

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Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) de la Policía de la Ciudad.

La investigación permitió determinar que en esos locales se comercializaban productos ingresados al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

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Con los datos acopiados, el Juzgado en lo Penal Económico Federal, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway, Secretaría 13 de Andrea Zabala Duffau, ordenó los allanamientos.

Allí los oficiales secuestraron los 2.700 pares de zapatillas en violación a la Ley de 22.417 y tras el cálculo realizado por personal de la Dirección General de Aduanas, el valor de mercado del decomiso alcanzó los 162 millones de pesos.

El pasado 19 de mayo en el barrio de Flores ya se habían secuestrado más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y falsificadas, además de mercadería ilegal, por un valor total superior a los 240 millones de pesos, durante una serie de allanamientos realizados en la zona comercial de avenida Avellaneda.