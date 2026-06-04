Accidente en la Riccheri: detuvieron a Nicole Verón, la expolicía que grababa contenido erótico

De acuerdo con la investigación, Verón viajaba como acompañante en un BMW junto a otras dos mujeres. La situación tomó un giro inesperado cuando los efectivos observaron movimientos sospechosos de la expolicía durante el procedimiento posterior al accidente.

Según trascendió, los agentes detectaron que había ocultado un objeto dentro de un patrullero de la Policía Federal. Al revisar el móvil, encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones escondida debajo de un asiento.

La situación judicial de Verón se agravó aún más cuando, durante la inspección del vehículo en el que viajaba, también se hallaron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

Por disposición judicial, quedó detenida bajo las acusaciones de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

El antecedente que la hizo conocida

Nicole Verón alcanzó notoriedad pública en noviembre de 2025, cuando comenzaron a circular videos en redes sociales donde aparecía realizando contenido de alto voltaje erótico mientras utilizaba el uniforme de la Policía de la Ciudad.

En un primer momento se creyó que se trataba de una caracterización, pero una investigación interna confirmó que era una agente en actividad con tres años de servicio en la fuerza.

A raíz del escándalo, fue primero apartada de sus funciones y posteriormente exonerada. La resolución sostuvo que su conducta afectaba el prestigio institucional y resultaba incompatible con las responsabilidades propias de un miembro de la fuerza de seguridad.

Tras su desvinculación, Verón aseguró que había comenzado a producir ese tipo de contenido por razones económicas. Según explicó en un descargo público, durante una licencia médica su salario se había reducido a unos 600.000 pesos mensuales, una cifra que consideraba insuficiente para afrontar sus gastos personales.