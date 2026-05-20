Secuestran en Flores más de 5 mil zapatillas truchas y mercadería ilegal valuada en $240 millones

La investigación derivó en inspecciones sobre 12 comercios y una baulera situada en una galería de Nazca al 400. El procedimiento fue coordinado por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales junto con la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de Aduanas.

Entre los elementos secuestrados aparecieron 5.043 pares de zapatillas, además de camperas, anteojos de sol, mochilas, pavas eléctricas y juegos de batería de cocina. También fueron incautados 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”.

Allanamiento de la policía La Policía de la Ciudad secuestró más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y falsificadas.

Los investigadores determinaron que gran parte de la mercadería había ingresado al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. A su vez, muchos de los artículos exhibían marcas apócrifas. Según detallaron fuentes vinculadas a la causa, el 80 por ciento del calzado provenía de Brasil, mientras que el resto había sido importado desde China. Los productos eran comercializados en locales de alto movimiento dentro del circuito comercial de Flores.

Policía allanamiento Las zapatillas falsificadas.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades también detectaron un comercio dedicado a la venta de artículos importados que ofrecía termos sin controles sanitarios habilitantes. Por ese motivo, toda la mercadería quedó secuestrada. En paralelo, los efectivos incautaron celulares y otros elementos considerados relevantes para la investigación. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, encabezado por Diego Amarante, con intervención de la Secretaría 10 de María Inés Dato.

El despliegue contó además con apoyo de distintas divisiones especiales, entre ellas Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol. El operativo se suma a otros similares realizados en los últimos meses en Flores y Belgrano.