Santa Clara del Mar: una pareja se defendió a golpes de cuatro delincuentes

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En ese momento, la víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que alertó a su pareja, que salió rápidamente del interior de la casa para enfrentar a los atacantes.

Luego se desató una pelea violenta con golpes de puño, empujones y patadas entre los delincuentes y las víctimas en medio de una escena de extrema tensión.

Uno de los momentos más terribles ocurrió cuando uno de los sospechosos agarró del pelo a la mujer y la arrojó al suelo. Luego, le habría dado un puñetazo en la cara mientras continuaban los pedidos de auxilio.

Finalmente la pareja logró salir del terreno, lo que obligó a los delincuentes a escapar trepando el paredón de una casa lindera.

El episodio generó conmoción entre los vecinos de la zona por la violencia del hecho y por la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.