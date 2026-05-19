Santa Clara del Mar: una pareja se defendió a golpes de cuatro delincuentes

El terrible episodio ocurrió en una casa de la localidad balnearia y las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del brutal ataque.
Una pareja enfrentó a golpes a cuatro delincuentes encapuchados que ingresaron a robar a su vivienda en Santa Clara del Mar y el video de los terribles episodios generó un enorme impacto en las redes sociales.
El violento episodio ocurrió durante la noche y quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron la pelea cuerpo a cuerpo, los gritos de auxilio y la agresión que sufrió la mujer antes de que los asaltantes escaparan trepando el paredón hacia una casa vecina.
El hecho se produjo cerca de la medianoche en una casa ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, en la zona balnearia cercana a Mar del Plata.
Según las imágenes de las cámaras de seguirdad, los cuatro delincuentes ingresaron encapuchados, vestidos de negro y con linternas, sorprendiendo a la mujer en el patio delantero de la casa.
En ese momento, la víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que alertó a su pareja, que salió rápidamente del interior de la casa para enfrentar a los atacantes.
Luego se desató una pelea violenta con golpes de puño, empujones y patadas entre los delincuentes y las víctimas en medio de una escena de extrema tensión.
Uno de los momentos más terribles ocurrió cuando uno de los sospechosos agarró del pelo a la mujer y la arrojó al suelo. Luego, le habría dado un puñetazo en la cara mientras continuaban los pedidos de auxilio.
Finalmente la pareja logró salir del terreno, lo que obligó a los delincuentes a escapar trepando el paredón de una casa lindera.
El episodio generó conmoción entre los vecinos de la zona por la violencia del hecho y por la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
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