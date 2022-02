Simuló ser cliente y quiso abusar de una comerciante que lo mordió para zafar

El hecho tuvo lugar este martes al mediodía en un comercio de la calle Belgrano al 500 atendido al cual llegó un supuesto cliente que ingresó en actitud sospechosa cuando había otros clientes presentes y que -según el testimonio de la víctima- hizo una suerte de reconocimiento del lugar y se marchó.

Alrededor de una hora más tarde regresó, en un momento en el cual no había más personas en el local, y se dirigió a la propietaria que lo notó nervioso, siempre mirando hacia el depósito.

El sujeto le pidió un determinado producto y la mujer contó a FM Vibra de Alta Gracia: "En ese momento empiezo a preparar rápido para que se vaya pero siempre mirándolo de reojo y tratando de no darle la espalda. Es ahí cuando este pervertido me toma de atrás agarrándome el cuello y me dice que me calle y que vaya al depósito. Lo mordí y me soltó un poco".

AltaGracia-abuso.mp4 El video aportado por la comerciante en la que queda claro el intento de abuso sexual que sufrió.

La víctima señaló que "eso hizo que pueda gritar y agitar los brazos para que alguien me vea. Al ver que yo gritaba cada vez más fuerte me suelta y me empuja. Yo traté de tirarle lo que tenía a mano y por suerte en ese momento pasaron dos policías en moto que lo persiguieron y lo detuvieron cuando intentaba entrar a otro comercio".

El accionar y la conducta del degenerado le confirman a ella que "nunca tuvo la intención de robar" ya que a su alcance estaba la caja registradora con la recaudación así como un teléfono celular y una computadora portátil y en ningún momento posó la vista ni demostró interés por ellos.

Tras realizar la denuncia correspondiente, la comerciante aportó las imágenes de la cámara de seguridad a la Justicia y se inició una investigación.