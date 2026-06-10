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Suspenden al juez Salmain y lo envían a juicio político por presunta corrupción

El Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad suspender al magistrado federal de Rosario y avanzar con un jury que definirá si continúa o no en el cargo.

El Consejo de la Magistratura de la Nación decidió este miércoles suspender al juez federal de Rosario Gastón Salmain y enviarlo a un jury de enjuiciamiento por presunto mal desempeño, en una causa que incluye acusaciones de corrupción y cuestionamientos sobre su ingreso a la Justicia.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante un plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti. Mientras se desarrolla el proceso, el magistrado quedará apartado de sus funciones.

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El Consejo de la Magistratura suspendió por unanimidad al juez federal de Rosario mientras avanza el proceso de enjuiciamiento.

El Consejo de la Magistratura suspendió por unanimidad al juez federal de Rosario mientras avanza el proceso de enjuiciamiento.

El jury deberá determinar antes de fin de año si Salmain es destituido o si conserva su cargo en un procedimiento en el que los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena De La Torre actuarán como acusadores durante el proceso.

Las acusaciones que enfrenta

Salmain se encuentra procesado desde diciembre por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La investigación sostiene que habría intervenido para beneficiar a un fideicomiso mediante maniobras judiciales que permitieron la salida de 10 millones de dólares al exterior entre 2023 y 2024.

Según la acusación, esas decisiones habrían sido tomadas a cambio de una presunta coima de 200 mil dólares. En la misma causa también están involucrados el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche.

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El magistrado permanecerá apartado de sus funciones hasta que concluya el juicio político.

El magistrado permanecerá apartado de sus funciones hasta que concluya el juicio político.

Aunque tiene dictada prisión preventiva, la medida no se concretó debido a la inmunidad de arresto que posee como juez. Esa decisión fue ratificada por instancias superiores.

Además de las acusaciones vinculadas a corrupción, el Consejo evaluó que Salmain habría omitido informar antecedentes relevantes cuando concursó para acceder al cargo. Puntualmente, se cuestiona que no habría declarado haber sido apartado del Poder Judicial dos décadas atrás.

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Durante el debate, algunos consejeros señalaron diferencias respecto de este aspecto de la acusación, aunque finalmente acompañaron el dictamen general que impulsó el juicio político.

Con la suspensión ya vigente, el expediente pasará al Jurado de Enjuiciamiento, organismo encargado de analizar las pruebas y resolver si corresponde la destitución del magistrado.

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