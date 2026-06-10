Suspenden al juez Salmain y lo envían a juicio político por presunta corrupción

Las acusaciones que enfrenta

Salmain se encuentra procesado desde diciembre por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La investigación sostiene que habría intervenido para beneficiar a un fideicomiso mediante maniobras judiciales que permitieron la salida de 10 millones de dólares al exterior entre 2023 y 2024.

Según la acusación, esas decisiones habrían sido tomadas a cambio de una presunta coima de 200 mil dólares. En la misma causa también están involucrados el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche.

6a0dfe2871e2a_940_529! El magistrado permanecerá apartado de sus funciones hasta que concluya el juicio político.

Aunque tiene dictada prisión preventiva, la medida no se concretó debido a la inmunidad de arresto que posee como juez. Esa decisión fue ratificada por instancias superiores.

Además de las acusaciones vinculadas a corrupción, el Consejo evaluó que Salmain habría omitido informar antecedentes relevantes cuando concursó para acceder al cargo. Puntualmente, se cuestiona que no habría declarado haber sido apartado del Poder Judicial dos décadas atrás.

Durante el debate, algunos consejeros señalaron diferencias respecto de este aspecto de la acusación, aunque finalmente acompañaron el dictamen general que impulsó el juicio político.

Con la suspensión ya vigente, el expediente pasará al Jurado de Enjuiciamiento, organismo encargado de analizar las pruebas y resolver si corresponde la destitución del magistrado.