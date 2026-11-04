El arquero del FC Andorra, del fatal choque con Jesús de Miguel, rompió el silencio

El guardameta expresó su dolor por el fallecimiento del delantero español y se refirió a la investigación policial y judicial que busca esclarecer lo ocurrido durante el partido.

Jesús Owono rompió el silencio después de la muerte del delantero español Jesús de Miguel, quien falleció tras sufrir una dura infracción suya el lunes durante un partido de la Segunda División de España. El futbolista del FC Andorra, que está siendo investigado por el episodio, expresó su dolor a través de un comunicado difundido por su club. "Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", manifestó el arquero.