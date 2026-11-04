El arquero del FC Andorra, del fatal choque con Jesús de Miguel, rompió el silencio

El guardameta expresó su dolor por el fallecimiento del delantero español y se refirió a la investigación policial y judicial que busca esclarecer lo ocurrido durante el partido.
Jesús Owono rompió el silencio después de la muerte del delantero español Jesús de Miguel, quien falleció tras sufrir una dura infracción suya el lunes durante un partido de la Segunda División de España. El futbolista del FC Andorra, que está siendo investigado por el episodio, expresó su dolor a través de un comunicado difundido por su club. "Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", manifestó el arquero.
El guardameta, nacido en Guinea Ecuatorial, habló por primera vez públicamente desde el fallecimiento de su colega. Antes de emitir el comunicado, había cerrado sus redes sociales personales debido a las amenazas y los mensajes de odio que recibió tras el episodio. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", expresó en el texto publicado por la institución.
Owono también hizo referencia a la investigación que llevan adelante la Policía y la Justicia para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Sin anticipar detalles sobre su situación, aseguró que está dispuesto a afrontar las instancias que correspondan y manifestó su respeto por el proceso. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto", sostuvo.
Por último, el futbolista remarcó que, en este momento, su principal preocupación está puesta en la pérdida del delantero y en el dolor de sus seres queridos. "Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", concluyó. Mientras avanza la investigación, el caso conmociona al fútbol español.
comentar