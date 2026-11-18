Pamela Cobas, Mercedes Rozana Figueroa y Andrea Amarante murieron a causa de las graves quemaduras.

El reclamo para que el ataque sea reconocido como lesbicidio

Uno de los puntos centrales que rodean la sentencia es el pedido de las organizaciones de la diversidad sexual y las querellas para que el crimen sea reconocido jurídicamente como un lesbicidio.

Durante su exposición, la abogada Luciana Sánchez, representante de la única sobreviviente, solicitó que esa figura sea incorporada en la denominación jurídica de la causa. El planteo busca visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres lesbianas por su orientación sexual.

El proceso también tuvo un antecedente inédito: por primera vez, una organización de la comunidad LGBTTTIQA+ participó como querella colectiva en un juicio de estas características. La Federación Argentina LGBT+ intervino en representación de los intereses de la comunidad.

En paralelo, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocó a organizaciones, activistas y ciudadanos a acompañar la lectura del fallo. La concentración estaba prevista para las 9 frente al Palacio de Tribunales, ubicado en Tucumán al 1300.

El reclamo apunta a que la sentencia contemple el odio por orientación sexual e identidad de género como agravante y reconozca el crimen como un lesbicidio. Para las organizaciones, la decisión podría representar un antecedente relevante en materia de justicia y reconocimiento de este tipo de violencia.

Se pide justicia y condena perpetua por el responsable del triple crimen de Barracas.

Cómo fue el ataque que terminó con la vida de tres mujeres en Barracas

En la madrugada del 6 de mayo de 2024, en un hotel residencial situado en Olavarría al 1600 del barrio porteño de Barracas, donde vivían las cuatro mujeres y también el hombre acusado, el imputado abrió la puerta de la habitación donde estaban las víctimas y arrojó un elemento encendido que desató el incendio. Las llamas se propagaron rápidamente y provocaron quemaduras de extrema gravedad.

Los testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de episodios previos de hostigamiento por orientación sexual. Algunos vecinos declararon que el acusado insultaba a las mujeres con expresiones discriminatorias e incluso había manifestado intenciones de matarlas.

Las consecuencias del ataque fueron devastadoras: Pamela Cobas murió el mismo día del incendio, Mercedes Roxana Figueroa falleció el 8 de mayo y Andrea Amarante murió el 12 de ese mes, después de permanecer internada con quemaduras en el 75% de su cuerpo.

La única sobreviviente fue Sofía Castro Riglos, pareja de Amarante. Sufrió lesiones en los brazos, las manos y el rostro, y permaneció hospitalizada hasta principios de junio de 2024.