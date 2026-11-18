Los operativos con drones durante la búsqueda de Loan

La actividad judicial continuará el jueves con las declaraciones de Claudio Gabriel Simonelli y Osvaldo Norberto Verón, dos efectivos de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes que participaron en las inspecciones aéreas realizadas durante la búsqueda del menor.

Los policías integraron la comisión que utilizó un dron DJI Matrice 300 RTK para recorrer desde el aire distintas zonas vinculadas con la investigación. Simonelli, además, estaba a cargo de ese grupo policial.

En la misma jornada, las partes desistieron de cuatro testimonios que estaban previstos: los de Jonathan Diego Rolón, María Ximena Barquín, Miguel Ángel Contreras y la licenciada Zaida Gatti.

El antecedente de la camioneta de Pérez y Caillava

La nueva audiencia se realizará después de una jornada en la que volvieron a quedar bajo análisis la camioneta Ford Ranger de Pérez y Caillava y los registros de sus teléfonos celulares.

Durante esa instancia, el subcomisario de la Policía Federal Argentina Leandro Simón, quien trabajó durante más de un mes en la investigación, sostuvo que, según su apreciación personal y no como conclusión oficial, la hipótesis de un accidente fatal era «lo más probable».

En relación con la camioneta, la subinspectora Abril Pizarro explicó que las pruebas con luminol detectaron vestigios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes delantero. Sin embargo, aclaró que se trataba de un estudio orientativo y que era necesario realizar análisis posteriores para confirmar la presencia de sangre y establecer un perfil genético.

Carlos Pérez y María Victoria Caillava fueron objeto de allanamientos durante los primeros días de la investigación.

A su vez, el sargento primero de Gendarmería Nacional Omar Acuña señaló que el vehículo presentaba un raspón en el paragolpes delantero y el guardabarros derecho. Según su evaluación, el daño se habría producido por el roce contra un cuerpo duro y no por el impacto contra una persona.

Simón también aportó información sobre los teléfonos secuestrados al matrimonio. Indicó que el celular de Pérez registró dos períodos de aproximadamente 40 minutos sin señal el día de la desaparición de Loan. Uno de esos lapsos coincidió con el horario en que la pareja se retiró del paraje El Algarrobal, al que luego regresó.

El investigador aclaró que la falta de señal no demuestra por sí misma la participación en un delito, aunque remarcó que esos cortes llamaron la atención porque no coincidían con el uso habitual del dispositivo y dificultaron reconstruir los movimientos de Pérez durante esos intervalos.

Quiénes están acusados por la desaparición

Por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan están acusados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel «Fierrito» Ramírez.

El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. Su desaparición se produjo en un sector conocido como el naranjal, en las inmediaciones de la localidad de 9 de Julio.

Además, otras diez personas están imputadas en expedientes vinculados con presuntas maniobras para desviar la investigación y otros delitos relacionados con el caso.