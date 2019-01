Un 40% por ciento de los ataques sexuales son grupales

“Los ataques sexuales cometidos por varios agresores al mismo tiempo son más comunes de lo que se piensa, ya que representan alrededor del 40% de los hechos. Lamentablemente, lo que viene sucediendo con el colectivo de mujeres víctimas que perdió el miedo y sale a denunciar, no es acompañado por la Justicia, que sigue sosteniendo un esquema machista, culpabilizando a quienes sufrieron los abusos y permitiendo la impunidad”, sostuvo María Elena Leuzzi, directora de la Asociación Víctimas de Violaciones (AVIVI).

Para la experta, “lo que estamos observando es que los ataques grupales, bajo la modalidad de manada, ahora ocurren con muchísima más virulencia, sadismo, y pensamos que es una clara reacción del patriarcado a este tiempo donde las mujeres nos juntamos para denunciar, decidimos no callarnos y perder el miedo”.

“Es como si los varones nos dijeran ‘sigan denunciando, que las vamos a seguir violando y matando’. La prueba es que se multiplican los abusos sexuales y los femicidios no se detienen. Es un momento realmente maravilloso pero también muy difícil para nosotras, porque lo que estamos haciendo colectivamente es histórico, pero no tenemos el acompañamiento de las instituciones del Estado, mucho menos de la Justicia, que sigue justificando a los violadores, golpeadores y femicidas”, dijo Leuzzi.

Desde AVIVI se trabaja desde hace más de 15 años en brindar asistencia directa a víctimas de delitos contra la integridad sexual, que se comunican con la asociación para solicitar apoyo en ese momento traumático. Además de realizar el acompañamiento en relación a los cuidados de la salud, en clínicas y hospitales que tampoco están preparados para la atención de víctimas, se lleva adelante un abordaje jurídico para realizar las denuncias.

“Lo que ocurre con niñas, adolescentes y mujeres adultas es una aberración. Estamos hartas de que hagan con nuestros cuerpos y vidas lo que se les antoja. Tenemos que salir del machismo, pero también hay que decir que estamos atravesando por un momento de reacción de los varones, que no perdonan perder sus privilegios. Es por eso y no otro motivo que no se detienen las violaciones y femicidios”, cerró Leuzzi.