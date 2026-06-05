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Chocó en Aeroparque y huyó: tenía 2,52 gramos de alcohol en sangre

El conductor de un Porsche impactó violentamente contra una Ford EcoSport. En Palermo ocurrió otro similar con otro automovilista alcoholizado.

En Costanera Norte, frente al Aeroparque Jorge Newbery, el conductor de un Porsche impactó violentamente contra una Ford EcoSport, dejándola con serios daños en su lateral izquierdo.

Sin reparar en lo ocurrido, el automovilista aceleró y se dio a la fuga del lugar y a toda velocidad. La huida generó una alerta policial inmediata y luego de un rápido operativo cerrojo, los efectivos lograron interceptar y detener el vehículo de alta gama unos kilómetros más adelante, en Palermo, a la altura del Planetario.

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Otro hecho similar

Con pocos minutos de diferencia y con algunas cuadras de distancia, otro hecho ocurrió en la zona de boliches de Palermo Hollywood.

El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok inició un raid destructivo en el cruce de Niceto Vega y Humboldt, donde chocó a varios autos que se encontraban estacionados en la cuadra.

Sin intenciones de frenar, continuó su marcha hasta la esquina de Fitz Roy y Costa Rica, donde chocó contra otra camioneta.

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Finalmente, tras un fuerte despliegue de la Policía de la Ciudad, el vehículo fue localizado e interceptado en la avenida Santa Fe y Thames.

Sin embargo, lo más llamativo del caso ocurrió una vez que el infractor fue reducido y se quedó profundamente dormido dentro del patrullero. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre pasó tres horas durmiendo en el asiento trasero del móvil antes de poder ser trasladado formalmente a la comisaría.

En ambos casos, la Justicia porteña dispuso el secuestro de los vehículos y el inicio de las actuaciones correspondientes por conducción peligrosa y daños.

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