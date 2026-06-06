Caso Agostina Vega: la defensa de Fassetta negó encubrimiento y denunció apremios ilegales

Sobre la relación entre ambos detenidos, Medina Allende explicó que se conocían desde hacía unos diez meses por su afinidad como hinchas de Instituto de Córdoba. Según relató, Fassetta se había mudado hacía unos 25 días a una habitación de la vivienda de Barrelier debido a problemas de convivencia en su hogar y permanecía allí de manera transitoria.

El abogado también presentó una coartada respecto de la noche en que ocurrió el crimen. Aseguró que Fassetta se encontraba trabajando en un kiosco de la calle Alem durante su horario habitual y señaló que cámaras de seguridad de una panadería ubicada junto al comercio podrían respaldar esa versión. Según la defensa, tras finalizar su jornada laboral el domingo por la mañana, el acusado se sumó a la búsqueda de Agostina junto a su madre.

Uno de los puntos centrales de la estrategia defensiva es la denuncia por presunta violencia institucional. Medina Allende afirmó que su cliente estuvo más de 20 horas demorado en la Central de Policía y que durante ese período habría sido sometido a presiones psicológicas y agresiones físicas para obtener una confesión.

"Un policía se excedió con algún golpe en su cuerpo diciendo 'no te hagas el vivo'", aseguró el abogado, quien adelantó que presentará una denuncia formal por esos hechos. Según indicó, Fassetta manifestó temor luego de los interrogatorios a los que fue sometido entre el martes y el miércoles.

La defensa también puso el foco en una inspección realizada el lunes al mediodía en la vivienda de la calle Campillo. Según Medina Allende, Fassetta ingresó al inmueble acompañado por nueve efectivos policiales, mientras la esposa de Barrelier recorría junto a ellos las distintas dependencias de la casa. El abogado cuestionó que en ese procedimiento no se hayan detectado indicios compatibles con la hipótesis que sostiene que el crimen ocurrió allí.

Por último, el letrado destacó que su cliente no posee antecedentes penales y aseguró que su actividad se limita al trabajo en el kiosco y a tareas eventuales. También negó que tenga participación activa en la barra brava de Instituto, aunque reconoció que conoce a algunos de sus integrantes por concurrir habitualmente a la cancha.

Mientras continúa detenido a la espera de ser indagado formalmente, la fiscalía avanza en distintas medidas de prueba. Entre ellas figura el análisis de los llamados recibidos por la madre de Agostina, en los que le aseguraban que la adolescente estaba durmiendo, para determinar si la voz corresponde efectivamente a Fassetta, tal como sostiene la acusación.