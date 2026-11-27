El cierre contrasta con las inversiones que Puma había anunciado en La Rioja durante los últimos años. En 2020 destinó $240 millones a incorporar dos líneas de producción y sumar alrededor de 100 trabajadores. En 2021 anunció otros $420 millones para ampliar su capacidad de fabricación y, en abril de 2023, inauguró dos nuevas líneas luego de invertir USD 7 millones.

Sin embargo, el proceso de ajuste había comenzado antes. En febrero de 2025, la empresa despidió a 23 operarios de su planta riojana. En ese momento, Puma y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) acordaron reducir una hora diaria la jornada laboral y los salarios para evitar nuevas desvinculaciones durante el resto de ese año.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, afirmó en diálogo con Fénix que la compañía viene realizando desvinculaciones desde hace tiempo, tanto mediante retiros voluntarios como a través de despidos. También señaló que el trabajador con menor antigüedad tiene 20 años en la empresa y que algunos llevan más de tres décadas.

“En su mejor momento, entre 2022 y 2023, Puma llegó a tener casi 1.000 trabajadores y a operar en tres turnos. Ahora está trabajando en un solo turno”, sostuvo la funcionaria.

Puma opera en La Rioja desde 1981 y es la única compañía internacional del sector que mantiene plantas propias de fabricación en el país. Otras marcas que producen en Argentina lo hacen mediante establecimientos de terceros. Antes del cierre de Chamical, la firma también había dejado de operar sus fábricas de Sanagasta y Chilecito, que cerraron en 2017 y 2019, respectivamente, durante la presidencia de Mauricio Macri.

La decisión se suma a otros cierres en la industria nacional del calzado, que atraviesa un contexto de retracción y cambios en las estrategias de producción. En julio pasado, el Grupo Dass anunció el cierre de su fábrica de Eldorado, Misiones, donde producía zapatillas para Nike y Adidas, y desvinculó a los 150 trabajadores que permanecían en el establecimiento. La empresa argumentó que ya no resultaba conveniente fabricar en el país frente a la posibilidad de abastecer el mercado local desde sus plantas en Brasil.