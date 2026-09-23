Un hombre mató a su hijastro y su pareja logró escapar: "Estaban poseídos por el demonio"

Hermenegildo Acosta, de 35 años, fue detenido (también su hijo de 17) por el asesinato de Lautaro Córdoba, de 16. El acusado dijo que el adolescente muerto y su madre estaban poseídos y lo "contagiarion", por eso reaccionó así.
Hermenegildo Acosta, un hombre de 35 años que tenía miles de seguidores en TikTok, quedó detenido junto a su hijo de 17 años por el crimen de su hijastro Lautaro Córdoba, de 16, ocurrido en el paraje Higuera Vieja, cerca de Copacabana, en el norte de Córdoba. El caso se conoció después de que Antonella Vanesa Torres, de 39 años, pareja de Acosta y madre de la víctima, se presentara ante la Policía para denunciar que había sido agredida y amenazada por el hombre y que sus hijos se encontraban en la vivienda.
Según el relato de Torres, durante la noche, Acosta comenzó a comportarse de manera extraña, la agredió físicamente y la amenazó. En medio de la violenta situación salió de la vivienda y llegó a desnudarse en el patio, momento en el que la mujer aprovechó para escapar y pedir ayuda. Sus hijos menores, entre ellos Lautaro, permanecieron dentro de la propiedad junto a Acosta.
A partir de la denuncia, personal policial se dirigió hasta el domicilio y encontró al adolescente sin vida y con múltiples lesiones. En el lugar también se detectaron indicios de disparos de arma de fuego, aunque se aguardaba el resultado de la autopsia para establecer con precisión la causa y las circunstancias de la muerte. Acosta se encontraba en la vivienda, fue detenido y no opuso resistencia, mientras que su hijo de 17 años también quedó aprehendido por su presunta participación en el ataque.
Una vez detenido, Acosta dio ante los investigadores una particular versión sobre lo ocurrido. Según trascendió, sostuvo que su pareja y el adolescente “estaban poseídos por el demonio” y que ambos intentaban matarlo. Además, afirmó que lo habían “contagiado” de esa supuesta posesión y vinculó ese estado con el desenlace que terminó con la muerte de Lautaro.
La Justicia ordenó su detención e imputación como presunto autor de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. Su hijo de 17 años, en tanto, fue acusado por su presunta participación en el crimen. Durante los procedimientos realizados en el lugar, los investigadores también secuestraron dos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al asesinato.
Antes de quedar involucrado en la causa, Acosta tenía una importante presencia en redes sociales. En TikTok reunía más de 63 mil seguidores y 1,6 millones de “me gusta”, donde publicaba videos relacionados con su vida cotidiana, trabajos en el campo y distintos momentos junto a integrantes de su familia. También promocionaba un emprendimiento dedicado a la venta de carbón y leña.
Cuatro días antes del crimen, el hombre había compartido un video en el que respondía a personas que, según decía, cuestionaban la manera en que había conseguido sus bienes. “Lo gané con esto y laburo con lo mío”, expresó en esa publicación. Ahora, su actividad en redes sociales quedó bajo la lupa mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos en el crimen del adolescente.