Una jueza y su hijo fueron mantenidos cautivos durante un violento robo

Uno de los atacantes permaneció vigilando a madre e hijo, mientras sus cómplices revolvieron las habitaciones y la planta alta. También reclamaron joyas y elementos de oro. La jueza les explicó que esos objetos le habían sido sustraídos durante otro asalto sufrido en la misma casa en 2017.

En aquella oportunidad, los delincuentes también parecían manejar información sobre su actividad profesional e incluso uno de ellos la había acusado de enviar a prisión a un familiar. Los responsables de aquel robo fueron posteriormente condenados.

Dinero, transferencias y compras

Esta vez, los ladrones permanecieron dentro de la vivienda hasta cerca de las 16. Se llevaron parte del sueldo de la magistrada, dólares y tres valijas cargadas con distintos objetos.

Además, utilizaron el teléfono celular de Greco para realizar transferencias y emplearon sus tarjetas. De acuerdo con la información conocida, concretaron al menos una compra por unos dos millones de pesos.

Los ataron

Antes de escapar, los delincuentes ataron a la jueza y a su hijo para demorar el pedido de auxilio. Ninguno sufrió heridas, aunque ambos atravesaron momentos de extrema tensión.

La investigación quedó en manos de la DDI La Plata, que analiza cámaras de seguridad y otras evidencias para reconstruir la fuga e identificar a los responsables. Una de las principales hipótesis apunta a establecer cómo los delincuentes obtuvieron información sobre Greco y por qué estaban convencidos de que había una caja fuerte en la propiedad.

Los pesquisas también buscan determinar si la banda estuvo involucrada en otros robos bajo una modalidad similar, caracterizada por el ingreso a través de propiedades linderas, la reducción de las víctimas y la búsqueda específica de dinero.