Viajaban chicos en un micro sin VTV y con neumáticos lisos: fue secuestrado

Entre las principales fallas detectadas, los agentes encontraron neumáticos completamente lisos, con desgaste extremo que comprometía la adherencia del vehículo, además de asientos rotos, sin cinturones de seguridad y una puerta de emergencia trabada con un elemento metálico, lo que impedía su uso en caso de evacuación.

Desde la cartera que conduce Martín Marinucci remarcaron que la unidad fue retirada de circulación por representar un peligro para los menores transportados.

Tras el procedimiento, los chicos fueron reubicados en un vehículo escolar que sí contaba con la habilitación correspondiente para continuar el viaje.