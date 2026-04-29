Viajaban chicos en un micro sin VTV y con neumáticos lisos: fue secuestrado

Un operativo del Ministerio de Transporte bonaerense retiró de circulación una unidad que llevaba chicos de un club de fútbol en condiciones críticas, sin habilitación y con graves fallas de seguridad. Los menores fueron reubicados en un transporte escolar autorizado.
Un colectivo que trasladaba a menores que juegan en divisiones infantiles de un club platense fue secuestrado este miércoles en Plaza Moreno, en La Plata, tras detectarse múltiples irregularidades que ponían en riesgo a los pasajeros.
El operativo fue realizado por inspectores del Ministerio de Transporte bonaerense junto con la Patrulla Municipal, en el marco de controles sobre transporte de pasajeros. Durante la inspección comprobaron que la unidad circulaba sin habilitación, sin seguro y sin la VTV vigente, además de presentar un estado mecánico alarmante.
Entre las principales fallas detectadas, los agentes encontraron neumáticos completamente lisos, con desgaste extremo que comprometía la adherencia del vehículo, además de asientos rotos, sin cinturones de seguridad y una puerta de emergencia trabada con un elemento metálico, lo que impedía su uso en caso de evacuación.
Desde la cartera que conduce Martín Marinucci remarcaron que la unidad fue retirada de circulación por representar un peligro para los menores transportados.
Tras el procedimiento, los chicos fueron reubicados en un vehículo escolar que sí contaba con la habilitación correspondiente para continuar el viaje.
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