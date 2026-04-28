Villa Ballester: la ONG investigada sacó un comunicado y dijo tener un convenio con la Clínica Santa María

Respecto del caso puntual que derivó en la investigación, la fundación también hizo referencia a la intervención judicial. “Intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica”, indicó.

El comunicado surgió luego de que trascendiera que la ONG estaría detrás del pago del traslado de la menor y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires, un aspecto que ahora es analizado por la Justicia dentro de una causa que también tiene dos familiares prófugos.

Mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades, el pronunciamiento de Cígesar buscó despegar a la fundación de las sospechas y fijar su postura sobre el vínculo con la clínica, que quedó en el centro de un caso que sigue sumando interrogantes.