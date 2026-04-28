Villa Ballester: la ONG investigada sacó un comunicado y dijo tener un convenio con la Clínica Santa María

La Fundación Cígesar confirmó que tiene un convenio con la Clínica Santa María para realizar prácticas médicas, defendió que actúa dentro del marco legal y dio su versión sobre la intervención judicial en el caso que investiga el viaje de una adolescente desde Santiago del Estero.
La Fundación Cígesar, que quedó bajo investigación por el presunto financiamiento del viaje de una adolescente embarazada tras una violación y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires, difundió un comunicado en el que confirmó que mantiene un convenio con la Clínica Santa María de Villa Ballester, el centro allanado donde fueron hallados ocho fetos.
Según explicó la organización, el acuerdo con la clínica consiste en el alquiler de las instalaciones para realizar “prácticas que requieren quirófano o internación”. “Todas las prácticas realizadas se llevan dentro del marco legal vigente cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos sanitarios vigentes”, sostuvo la fundación.
En el escrito, Cígesar se presentó como una entidad con “amplia experiencia en el desarrollo de estrategias pedagógicas e intervenciones interdisciplinarias desde una perspectiva de género y de cuidado”, y remarcó que su plan estratégico tiene como prioridad “el abordaje de la salud sexual y (no) reproductiva de manera integral”.
“Nuestro objetivo es que todas las personas puedan acceder a los servicios de salud y así tomar decisiones libres con respecto a la maternidad, a una vida sexual sin temores a embarazos no intencionales o a infecciones de transmisión sexual”, señaló la ONG en el comunicado difundido en medio del avance de la causa.
Respecto del caso puntual que derivó en la investigación, la fundación también hizo referencia a la intervención judicial. “Intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica”, indicó.
El comunicado surgió luego de que trascendiera que la ONG estaría detrás del pago del traslado de la menor y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires, un aspecto que ahora es analizado por la Justicia dentro de una causa que también tiene dos familiares prófugos.
Mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades, el pronunciamiento de Cígesar buscó despegar a la fundación de las sospechas y fijar su postura sobre el vínculo con la clínica, que quedó en el centro de un caso que sigue sumando interrogantes.
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