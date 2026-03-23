Video: cómo fue la pelea en un bar de San Miguel que terminó con un muerto y cuatro patovicas detenidos

San Miguel: quién era el hombre asesinado en un bar

Rogers, de 51 años, se desempeñaba como técnico escénico y, a través de un comunicado, el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) expresó el dolor por el asesinato: “Nos vimos en la última votación. Aún nos cuesta creer tu partida. Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen”.

El hombre, conocido entre sus allegados como "Pipa", había logrado finalizar días atrás sus estudios secundarios y desde sus redes se presentaba como hincha de River y militante del peronismo. Según trascendió, había ido al bar para celebrar con su hijo el nacimiento de su nieto.