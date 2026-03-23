Video: cómo fue la pelea en un bar de San Miguel que terminó con un muerto y cuatro patovicas detenidos

Todo comenzó cuando a la víctima y sus acompañantes les negaron el ingreso al local. La discusión escaló rápido y el hombre fue golpeado por el personal de seguridad. El resultado preliminar de la autopsia.
Un hombre de 51 años, identificado como Alexis Oscar Rogers, murió el sábado pasado tras ser agredido por personal de seguridad del bar Sutton, en el distrito bonaerense de San Miguel. El trágico incidente se desencadenó cerca de las 4 de la madrugada, cuando a Rogers y sus acompañantes -su hijo y un amigo- se les denegó el ingreso al local debido al horario de cierre.
De acuerdo con las imágenes que fueron difundidas en las últimas horas, la discusión inicial con el personal de seguridad privada escaló rápidamente a una agresión física en la vereda. Los registros fílmicos muestran cómo la víctima fue inmovilizada por dos custodios: mientras uno le aplicaba una llave en el cuello, el otro lo golpeaba. El ataque siguió, incluso, cuando Rogers ya se encontraba retenido contra un cerramiento de nylon del propio establecimiento.
El informe preliminar de la autopsia determinó que el deceso se produjo por asfixia mecánica, lo que complica la situación legal de los involucrados. Por el hecho, la UFI 21 de Malvinas Argentinas ordenó la inmediata detención de cuatro "patovicas", cuyas edades oscilan entre los 22 y 50 años.
Actualmente, el bar Sutton permanece clausurado mientras la Policía Científica de la Policía Bonaerense realiza los peritajes correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de los aprehendidos.
Rogers, de 51 años, se desempeñaba como técnico escénico y, a través de un comunicado, el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) expresó el dolor por el asesinato: “Nos vimos en la última votación. Aún nos cuesta creer tu partida. Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen”.
El hombre, conocido entre sus allegados como "Pipa", había logrado finalizar días atrás sus estudios secundarios y desde sus redes se presentaba como hincha de River y militante del peronismo. Según trascendió, había ido al bar para celebrar con su hijo el nacimiento de su nieto.
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