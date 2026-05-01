Video: un error en el gimnasio casi termina en tragedia en China

Un video viral muestra cómo el mal uso de una máquina de poleas provocó su caída. El accidente reabre el debate sobre seguridad y supervisión en gimnasios.
Una rutina habitual terminó en un momento de alto riesgo. Un video difundido en redes sociales muestra el instante en que una persona pierde el control de una máquina de poleas en un gimnasio, generando una situación que pudo haber tenido consecuencias graves.
En las imágenes, que se volvieron virales en plataformas digitales chinas, se observa cómo un hombre realiza un ejercicio utilizando un equipo de poleas. En un momento, aplica una fuerza excesiva que desestabiliza la estructura. La máquina se inclina y termina cayendo hacia él.
El desenlace pudo haber sido mucho peor. Un banco ubicado detrás del usuario actuó como barrera, amortiguando el impacto y evitando que el equipo le aplastara una pierna.
De acuerdo con lo que se presume, el aparato no estaba correctamente asegurado a su base, lo que habría contribuido a que perdiera estabilidad ante la tensión ejercida.
Si bien no se reportaron lesiones graves, el episodio volvió a poner el foco en dos aspectos clave: el correcto uso del equipamiento y el mantenimiento de las instalaciones.
Especialistas en entrenamiento físico suelen remarcar la importancia de recibir indicaciones adecuadas antes de utilizar máquinas de musculación. También advierten que el estado de los equipos debe ser revisado de forma periódica.
El video, que circula ampliamente en redes, funciona como advertencia sobre cómo un descuido, propio o ajeno, puede transformar una actividad cotidiana en una situación de peligro.
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