Video: un error en el gimnasio casi termina en tragedia en China

Posibles fallas y responsabilidad

De acuerdo con lo que se presume, el aparato no estaba correctamente asegurado a su base, lo que habría contribuido a que perdiera estabilidad ante la tensión ejercida.

Si bien no se reportaron lesiones graves, el episodio volvió a poner el foco en dos aspectos clave: el correcto uso del equipamiento y el mantenimiento de las instalaciones.

Especialistas en entrenamiento físico suelen remarcar la importancia de recibir indicaciones adecuadas antes de utilizar máquinas de musculación. También advierten que el estado de los equipos debe ser revisado de forma periódica.

El video, que circula ampliamente en redes, funciona como advertencia sobre cómo un descuido, propio o ajeno, puede transformar una actividad cotidiana en una situación de peligro.