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Video: tomaba cerveza al volante por la Riccheri y el control de alcoholemia le dio 2,56 g/L

Un conductor fue detenido en la Riccheri con 2,56 g/L de alcohol y múltiples infracciones. Deberá afrontar una multa superior a $5,5 millones.

El hombre circulaba en un vehículo particular y, tras ser detenido, los agentes notaron que iba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del vehículo. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: “un poco”.

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Además del test positivo de alcohol, se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo. Una serie de acciones irresponsables que fueron detectadas a tiempo por la ANSV.

Todas estas irregularidades le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de sanción al volante, mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.

Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.

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