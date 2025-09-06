Villa Crespo: dos detenidos durante un operativo de la Policía de la Ciudad para recuperar un inmueble tomado

Durante el operativo -realizado avenida Juan B. Justo 1965, y la calle Jufré., los efectivos detuvieron a dos hombres por resistencia a la autoridad.

La vivienda estaba ocupada en forma ilegal y su situación había generado recurrentes quejas de los vecinos por peleas que alteraban el orden y la seguridad en el barrio y que incluso derivaron en daños y rotura de vidrios de comercios y también hubo denuncias sobre robos a vehículos estacionados por parte de gente que vivía allí.

El inmueble, además, presenta serios problemas de deterioro y peligro de derrumbe y por eso fue clausurado por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias “por razones de seguridad y/o constructiva”.

"El orden no se negocia"

“Liberamos una propiedad usurpada en Villa Crespo. Los vecinos denunciaron que alteraba la seguridad y convivencia en el barrio y que funcionaba como punto de venta de drogas. Dos personas fueron detenidas. En la Ciudad, el orden no se negocia”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Este operativo forma parte de la tarea que está llevando adelante la Ciudad para reforzar y garantizar el pleno cumplimiento de la ley en todos los barrios, mejorar el orden y la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva.

Más de 400 operativos

Ya hubo más de 400 operativos de recuperación de propiedades usurpadas y de restitución inmediata a sus legítimos dueños.

Además, se realizaron 10 megaoperativos para desalojar manteros en Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, entre otras zonas. También se desmantelaron ferias ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

Con estas acciones se liberaron veredas, plazas y otros espacios públicos en los que se comerciaba mercadería de procedencia desconocida, lo que constituía una competencia desleal con los comerciantes que cumplen con sus obligaciones impositivas, además de obstaculizar el tránsito y la libre circulación en la vía pública.

Simultáneamente, se intensificaron las tareas para prevenir, combatir y terminar definitivamente con los “trapitos”, como en la previa del partido entre Argentina y Venezuela, y se envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes extorsionan a los automovilistas, los amenazan y les impiden estacionar libremente.