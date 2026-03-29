Villa Soldati: violento asalto a una jubilada cuyo esposo murió tras un robo similar

Para la familia no es un hecho aislado

La familia asegura que no se trata de un hecho aislado. En 2020, el esposo de la mujer fue atacado durante un robo en el mismo domicilio. En aquella ocasión, recibió un golpe con la culata de un arma que le provocó un hematoma subdural. Falleció seis meses después, en plena pandemia.

“Estamos cansados. Hace seis años perdimos a mi papá y ahora le pasa esto a mi mamá”, señaló su hija, quien también cuestionó la falta de atención médica que recibió su padre en ese momento y denunció que no se realizaron estudios clave para su tratamiento.

En esta oportunidad, los delincuentes habrían utilizado una sustancia negra -posiblemente hollín- en sus manos para evitar dejar huellas. Esa hipótesis surgió a partir de marcas detectadas en distintos sectores de la vivienda, incluida una puerta que conduce a una terraza en desuso.

La policía realizó peritajes

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad, que realizó peritajes y relevó rastros, aunque hasta el momento no hay detenidos. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Leonel Gómez Barbella.

El episodio reavivó el temor de la familia, que en su momento había evaluado abandonar la vivienda tras la muerte del padre, pero decidió quedarse. Ahora, la situación parece insostenible. “Este barrio ya no sirve, está lleno de delincuentes. Nadie respeta a nadie”, afirmó la hija de la víctima.

También advirtió que los robos en la zona son frecuentes, aunque muchos no se denuncian públicamente por miedo a represalias. A diferencia de lo ocurrido años atrás, esta vez decidieron visibilizar el caso y exigir mayor presencia policial.

Mientras tanto, la familia analiza trasladar a la mujer a otra vivienda para resguardarla. “¿Tengo que perder a mi mamá también?”, se preguntó su hija, en medio de la angustia y el reclamo por seguridad en una zona golpeada por la reiteración de hechos violentos.