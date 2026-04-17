Violencia en las escuelas: una adolescente apuñaló a su exnovio en San Martín

El joven también relató situaciones previas de violencia, como una ocasión en la que la chica lo fue a buscar a su casa y lo agredió físicamente al enterarse de que hablaba con otra persona.

El video del momento en que una alumna apuñaló a un compañero de (1)

Antecedentes de amenazas y clima de temor

De acuerdo a testimonios de familiares y compañeros, la adolescente ya había protagonizado episodios intimidatorios dentro del colegio, incluso utilizando el mismo elemento con el que se produjo el ataque. Algunos estudiantes aseguraron que amenazaba a otros con un cutter y que existía un clima de temor en torno a su conducta.

La madre del joven, por su parte, sostuvo que tomó conocimiento después del hecho de que la agresora habría tenido comportamientos similares con otras personas. Además, denunció que, tras apuñalar a su hijo, la adolescente habría amenazado a otra alumna dentro del establecimiento.

En cuanto al posible móvil, allegados a la víctima señalaron que el ataque podría estar vinculado a celos y conflictos personales, ya que la joven le exigía eliminar contactos de redes sociales, incluida una expareja.

El video del momento en que una alumna apuñaló a un compañero de

Intervención policial y suspensión de clases

Tras el ataque, la agresora ingresó a la escuela, donde fue contenida por autoridades y posteriormente trasladada por la policía a una comisaría local. El caso quedó en manos del fuero penal juvenil, que investiga las circunstancias y responsabilidades en torno al hecho.

El estudiante herido fue asistido inicialmente por compañeros y personal escolar, hasta la llegada de los servicios de emergencia. En tanto, el establecimiento decidió suspender las clases en todos los turnos durante la jornada siguiente, medida que fue comunicada a través de un cartel en la puerta.

El episodio generó una fuerte preocupación entre vecinos y familias de la zona. “Vivo hace 30 años acá y nunca vi algo así”, comentó una residente del barrio, reflejando el impacto que provocó el hecho.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia en entornos escolares, especialmente cuando existen señales previas que, según denuncian algunos protagonistas, no siempre logran ser abordadas a tiempo.