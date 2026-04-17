Crimen de Fernando Báez Sosa: el abogado defensor pide la excarcelación de Lucas Pertossi

Además, la defensa consideró que ya no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. Señaló que la investigación está concluida, el juicio ya se realizó y que actualmente solo resta la resolución de recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

También remarcó que los peligros procesales iniciales, como el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la causa, se habrían debilitado con el paso del tiempo y el avance del proceso judicial.

Sobre el posible riesgo de fuga, el abogado destacó la conducta de Pertossi en prisión, sin sanciones disciplinarias, su participación en actividades educativas y el inicio de estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Lucas Pertossi permanece detenido desde el 18 de enero de 2020. Actualmente se encuentra alojado en el penal N° 61 de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, tras el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell.