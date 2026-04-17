Crimen de Fernando Báez Sosa: el abogado defensor pide la excarcelación de Lucas Pertossi

La defensa solicitó su liberación al considerar “excesiva” la prisión preventiva y propuso medidas alternativas.
El abogado Ignacio Nolfi, defensor de Lucas Pertossi, pidió la excarcelación del joven condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario en el crimen de Fernando Báez Sosa. El planteo se basa en que la prisión preventiva resulta “excesiva” y en la supuesta disminución de los riesgos procesales.
Según el escrito presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores, la defensa solicitó que se adopten medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario, el monitoreo electrónico o presentaciones periódicas ante la Justicia.
El pedido se da luego de que el mismo letrado reclamara previamente la nulidad de la condena. En esta nueva presentación, sostuvo que la prisión preventiva no puede funcionar como un adelanto de pena, sino que debe ser una medida excepcional.
En ese sentido, argumentó que Pertossi lleva más de seis años detenido desde enero de 2020, lo que, según indicó, supera el “plazo razonable” establecido por la Constitución y tratados internacionales.
Además, la defensa consideró que ya no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. Señaló que la investigación está concluida, el juicio ya se realizó y que actualmente solo resta la resolución de recursos ante la Corte Suprema de Justicia.
También remarcó que los peligros procesales iniciales, como el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la causa, se habrían debilitado con el paso del tiempo y el avance del proceso judicial.
Sobre el posible riesgo de fuga, el abogado destacó la conducta de Pertossi en prisión, sin sanciones disciplinarias, su participación en actividades educativas y el inicio de estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Lucas Pertossi permanece detenido desde el 18 de enero de 2020. Actualmente se encuentra alojado en el penal N° 61 de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, tras el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell.