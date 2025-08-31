Violento robo a la influencer "La Coqueta" en Bariloche

El episodio quedó registrado en un video de 28 segundos que rápidamente se viralizó en la red social X. En las imágenes se ve a la joven visiblemente golpeada y aturdida, mientras varias personas intentan asistirla. Según denunciaron, el impacto que recibió la dejó sin reacción, lo que facilitó la fuga del asaltante con el botín.

El hecho desató una ola de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios reclamaron por la falta de seguridad en la ciudad turística. “Esto no puede pasar en un lugar como Bariloche”, expresaron varios mensajes que se multiplicaron en distintas plataformas.

La víctima, que cuenta con una amplia comunidad de seguidores en sus redes, agradeció el apoyo recibido pero admitió que el ataque la afectó profundamente. “Este episodio me marcó”, escribió tras dar a conocer lo ocurrido.

La policía local inició una investigación para dar con el responsable, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones. El caso ya abrió un debate más amplio en redes y medios sobre los niveles de seguridad en Bariloche y en otros destinos turísticos del país, donde los visitantes se sienten cada vez más expuestos a hechos de violencia en plena vía pública.