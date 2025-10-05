Crecen los ataques piraña y hay nueve robos de autos por hora en el país

El dato surge del análisis estadístico de la Superintendecia de Seguros, con una proyección anual de episodios que supera los 100.000 robos de vehículos, al tiempo que alrededor del 80% se relaciona a robos que son cometidos por dos o más personas. Así, el promedio representa nueve hechos por hora con estas características.

El episodio descripto ocurrió en la noche del viernes, sobre la calle Antonio Berni. Allí, un vecino llegaba a su vivienda tras una jornada de trabajo y resultó abordado por cinco sujetos, que actuaron de forma violenta contra el damnificado, ya que lo amenazaron y le pegaron. La banda le quitó las pertenencias y huyó con el rodado. Pasada una hora, el vehículo fue hallado abandonado a unas 20 cuadras, en proceso de “enfriamiento”.

En otro hecho, motochorros balearon a un vecino, cuando intentó resistirse al robo de su auto en la puerta de su domicilio de Lanús Este y tras un operativo cerrojo montado en la zona, también se halló el vehículo abandonado en la localidad de San Francisco Solano y produjo la detención de uno de los sospechosos en el barrio La Fe de Monte Chingolo.

El episodio de inseguridad se registró el pasado jueves, a las 13.45, sobre la calle Bouchard al 1700 en una zona residencial de Lanús y trascendió al viralizarse el video que captó la secuencia del hecho.

0008210308

La víctima del caso, identificada como Jorge Luis Quiróz de 55 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Narciso López, donde los médico debieron operarlo por el impacto de arma de fuego que sufrió en su pierna derecha.

Tras dar aviso al 911 de lo sucedido, personal de la comisaría 2da. de Lanús, junto a efectos de otras dependencias policiales del distrito, desplegaron un “operativo cerrojo” en la zona para dar con los “motochorros”