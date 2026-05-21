Volcó al escapar de un control en Mendoza y descubrieron un cargamento ilegal de figuritas del Mundial

El operativo terminó con un ciudadano peruano detenido después de una persecución sobre la Ruta 7. La mercadería secuestrada superó los 17 millones de pesos.
Una persecución sobre la Ruta 7 terminó con un auto volcado y un cargamento millonario secuestrado en Mendoza. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando personal de Gendarmería Nacional detectó maniobras sospechosas en un vehículo que circulaba sin luces cerca de Punta de Vacas. Pero lo más llamativo, fue lo que encontraron dentro del mismo minutos después.
Los efectivos del Escuadrón 27 intentaron frenar la marcha de un Ford Focus mediante señales lumínicas. Sin embargo, el conductor ignoró la orden, aceleró y escapó del control. En medio de la maniobra, impactó contra un móvil de la fuerza antes de continuar la fuga
El seguimiento se extendió varios kilómetros y finalizó con el automóvil dado vuelta al costado del camino. Tras encontrar el vehículo siniestrado, los agentes rescataron al ocupante, que había quedado atrapado dentro del habitáculo luego del vuelco. Al asistirlo, los uniformados comprobaron que el sospechoso presentaba un elevado nivel de alcohol en sangre. Además, identificaron que se trataba de un ciudadano de nacionalidad peruana, quien quedó inmediatamente demorado por disposición judicial.
La sorpresa apareció durante la inspección del rodado. Dentro del auto había numerosas cajas repletas de álbumes y paquetes de figuritas vinculados al Mundial 2026, mercadería que habría ingresado al país de manera ilegal desde Chile.
De acuerdo con el informe oficial, el valor total del cargamento asciende a 17.666.843 pesos, motivo por el cual intervino la Fiscalía Federal de Mendoza; además se ordenó el secuestro del vehículo involucrado en el hecho. Mientras avanza la investigación por presunto contrabando, el detenido fue trasladado a la Comisaría 23ª de Mendoza y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, todos los productos decomisados quedaron bajo custodia de la Dirección General de Aduanas.
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