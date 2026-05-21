Volcó al escapar de un control en Mendoza y descubrieron un cargamento ilegal de figuritas del Mundial

La sorpresa apareció durante la inspección del rodado. Dentro del auto había numerosas cajas repletas de álbumes y paquetes de figuritas vinculados al Mundial 2026, mercadería que habría ingresado al país de manera ilegal desde Chile.

Figuritas Contrabando

De acuerdo con el informe oficial, el valor total del cargamento asciende a 17.666.843 pesos, motivo por el cual intervino la Fiscalía Federal de Mendoza; además se ordenó el secuestro del vehículo involucrado en el hecho. Mientras avanza la investigación por presunto contrabando, el detenido fue trasladado a la Comisaría 23ª de Mendoza y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, todos los productos decomisados quedaron bajo custodia de la Dirección General de Aduanas.