Juicio a "Pity" Álvarez: declaran seis médicos y peritos por el crimen de Cristian Díaz

La situación vuelve a cobrar relevancia porque durante las últimas audiencias “Pity” se quedó dormido e incluso llegó a roncar mientras sus abogados cuestionaban su capacidad para afrontar el proceso. El tribunal rechazó el pedido de una nueva evaluación neuropsicológica.

Las pericias sobre el arma

La audiencia también abordará la evidencia balística. La especialista Melina Michel analizó la pistola Lorcin L25 calibre .25 utilizada en el crimen y determinó que era “apta para producir disparos y de funcionamiento mecánico normal”. El cotejo permitió vincular el arma con las vainas y proyectiles incorporados al expediente.

Díaz fue asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. Tras el ataque, Álvarez arrojó el arma en una alcantarilla y se dirigió a Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Luego se entregó a la Justicia y declaró: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.