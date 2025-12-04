A un año de su detención, Kueider sigue bajo arresto en Paraguay y con causas abiertas en la Argentina

El dinero no había sido declarado ante las autoridades paraguayas. Kueider viajaba acompañado por Iara Guinsel Costa, quien había sido parte de su equipo en el Senado. El rodado no pertenecía a ninguno de los dos, sino a Daniel González, empleado del Congreso Nacional.

La investigación en Paraguay

El Ministerio Público de Paraguay imputó a ambos por tentativa de contrabando, un delito que prevé una pena de hasta dos años y medio de prisión. Durante su declaración, Kueider sostuvo que el dinero no era de su propiedad y lo vinculó a supuestas operaciones financieras, sin presentar documentación que lo respaldara.

Tras la imputación, la Justicia les otorgó el beneficio del arresto domiciliario en la ciudad de Asunción. Desde entonces permanecen bajo control judicial. El juicio fue fijado para el 20 de abril de 2026, fecha en la que se definirá la responsabilidad penal.

Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel.

Los frentes judiciales en la Argentina

En paralelo, Kueider es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en dos expedientes que tramitan en la Argentina. Uno se encuentra en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y el otro en la Justicia provincial de Entre Ríos, en el juzgado de Concordia.

Ante el conflicto de competencia, la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar dónde continuará la investigación. En el marco de ese expediente se realizaron allanamientos, pedidos de informes patrimoniales y análisis de sociedades vinculadas al exsenador.

Otra línea de investigación involucra la relación con Daniel González y con una firma que adquirió inmuebles en zonas de alto valor inmobiliario de Paraná. La jueza también analiza posibles vínculos con la empresa estatal Enersa.