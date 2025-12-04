Colectivos: actualizan costos y subsidios del transporte en el AMBA

La medida dirigida al transporte de pasajeros, en medio de los reclamos de las empresas por más fondos para sostener el servicio y tras el paro anunciado por la UTA, fue instrumentada mediante la Resolución 86/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según estiman las cámaras del transporte, el aumento de los subsidios es de alrededor de un 15%. Esto supone un cambio de política inesperado por parte del Poder Ejecutivo, que hasta ayer alegaba que "las empresas de colectivo cuentan con todas las herramientas para poder afrontar sus sueldos y aguinaldos" en tiempo y forma, según habían afirmado fuentes oficiales.

En la normativa, la Secretaría de Transporte actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo jurisdicción nacional, provincial y municipal.

La actualización corresponde a los períodos de noviembre y diciembre de 2025, siendo este último aplicable para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.

El principal disparador del reajuste de costos de la actividad, que servirá de base para el cálculo de los subsidios, fue el acuerdo paritario celebrado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias en julio de 2025.

La resolución toma en cuenta el incremento del salario básico conformado para el conductor de corta y media distancia en AMBA, el rubro Viáticos/Reintegro de Gasto y la determinación del "Premio Estímulo" para la zona del Gran La Plata.

Además del factor salarial, la matriz de costos se modificó para reflejar la actualización de los precios de insumos esenciales:

Precio del gasoil y su carga impositiva.

Valor de insumos y servicios.

Precio del parque móvil (chasis y carrocería) y el costo de la póliza de seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, se aprobaron los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir a los prestadores de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que operen en el AMBA y en ciudades del interior del país.

En este caso, los nuevos montos también son correspondientes a los períodos noviembre y diciembre 2025 y aplicable este último para los períodos mensuales subsiguientes hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos.

Al respecto, el texto oficial determinó que “las referidas compensaciones tarifarias serán afrontadas, respectivamente, con recursos propios de la Provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, en función del ámbito geográfico en que se prestan los servicios públicos de transporte automotor”.

Asimismo, precisó que “de las compensaciones que correspondan ser afrontados por el Estado Nacional, serán abonados con los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono” y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al Fideicomiso.