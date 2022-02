"Ratifico lo que ha dicho JxC, que tiene una posición tomada con respecto a evitar el default. Estoy muy cerca de lo que dijeron (la ex diputada) Elisa Carrió, la Coalición Cívica y nuestro propio partido. Hay que dar quórum y no impedir que el Gobierno tenga el acuerdo. De no ser así habría un perjuicio para la economía y, cuando esto pasa, los platos rotos los terminan pagando los más pobres”, señaló Morales en declaraciones radiales.

Morales ratificó así el respaldo de la UCR al acuerdo cuando se trate en el Parlamento, en momentos en que el PRO aún no definió su postura, algo que podría pasar esta tarde, cuando se lleva a cabo una reunión de los integrantes de la bancada macrista en la cámara baja con el propósito de unificar criterios sobre la cuestión.

"El cumplimiento del acuerdo es responsabilidad del Gobierno, pero la actitud de la oposición debe ser hacer lo correcto y no esperar a ver cómo se levanta un día (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner)", remarcó.

Cabe destacar que el Gobierno necesita 129 votos para aprobar el acuerdo con el FMI, de los cuales alrededor de 90 saldrían del Frente de Todos y el resto lo aportaría Juntos por el Cambio -tiene 116 legisladores- aunque la definición dentro de la oposición dependerá de gestos positivos en el oficialismo.