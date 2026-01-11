Javier Milei prepara su discurso para el Foro de Davos: cuáles serán los ejes centrales

El líder de La Libertad Avanza viajará el próximo domingo 18 de enero para asistir al evento que se desarrollará desde el 19 al 23 bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.

Será el tercer discurso de Milei en el Foro de Davos, donde también se enfocará en la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “Expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, confió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

En Davos, Milei redobló la apuesta contra el feminismo y la equidad. Será el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos.

En Casa Rosada plantean que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, confesó un funcionario.

Hace algunos días, el mandatario adelantó algunas claves de su discurso, al sostener que “el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad y no por el utilitarismo político”. “Someter a pérdidas a una parte de la sociedad por un supuesto bien común en aras de la eficiencia es aberrante. Entonces esto inexorablemente me lleva al terreno de la ética de la propiedad, y nosotros, los liberales libertarios, sobre lo que nos fundamentamos es sobre lo que se llama la Ley Natural”, planteó en declaraciones radiales.

También podría hacer referencia a la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región. Como anticipó, el libertario aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

El Foro de Davos configura el primer gran evento de Milei en 2026, al que se espera que viaje escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Días antes, en agenda para el viernes 16 de enero, el libertario tiene la visita a Córdoba para dar el presente en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

