Fin del amor: Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse

Pese al final del vínculo, ambos optaron por mantener la armonía y compartieron las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La relación entre Macri y Juliana Awada se remontaba a septiembre de 2009, cuando se conocieron un gimnasio selecto de Barrio Parque. Después de una cena y un viaje a Tandil -la ciudad donde nació el expresidente-, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir.

En noviembre de 2010, el líder del PRO y la empresaria se casaron por civil y lo celebraron con una fiesta para 200 invitados en la estancia La Carlota. "Es mágica, única y hechicera", decía el entonces jefe de Gobierno porteño sobre su mujer. A esa altura, ya tenía otras dos experiencias de matrimonio.

En el casamiento estuvieron su padre Franco Macri con Nuria Quintela, su hermano Gianfranco Macri, el extenista José Luis "Batata" Clerk, Daniel Awada (hermano mayor de Juliana) y el empresario televisivo Hugo Sofovich, amigo íntimo del dirigente político, entre otras personalidades.

Durante los últimos años, la exprimera dama apareció muy activa en las redes sociales, compartiendo la intimidad de y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales. Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la separación, se mostró en la Patagonia junto con Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del exmandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2009683464996401185&partner=&hide_thread=false Celebro esta noticia. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue uno de los objetivos principales de nuestro gobierno. Se abre una etapa inmejorable para la región. https://t.co/h9muYEfXdX — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2026

Por su parte, el líder del PRO también se mostró activo en las redes. Su último mensaje fue el viernes, tras la conocerse la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. "Celebro esta noticia. Este acuerdo fue uno de los objetivos principales de nuestro gobierno. Se abre una etapa inmejorable para la región", publicó en X.

La separación marcó el final de una de las parejas más mediáticas del poder en la Argentina, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el regreso a la actividad política opositora de Macri en los últimos años.