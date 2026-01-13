Acuerdo Mercosur-UE: Javier Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo

La presencia de Milei contrastará con la ausencia de otros jefes de Estado y volverá a dejar en evidencia las tensiones políticas internas dentro del Mercosur. El acto se realizará en la capital paraguaya, bajo la organización del presidente Santiago Peña, quien cursó invitaciones especiales a todos los mandatarios del bloque para darle peso político a la firma. Además del presidente argentino, confirmó su asistencia el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mientras que Lula da Silva decidió no viajar.

La ausencia de Lula no es un dato menor y se da en un contexto de fuerte deterioro de la relación bilateral con Milei, marcada por cruces indirectos y conflictos diplomáticos recientes. Si bien esas tensiones no frenaron el trabajo técnico necesario para cerrar el acuerdo con la Unión Europea, sí limitaron los gestos de acercamiento político al más alto nivel.

Aunque Milei estará presente en Asunción, la firma formal del acuerdo quedará en manos de los cancilleres. Por la Argentina suscribirá el documento Pablo Quirno, quien representará al país junto a sus pares del Mercosur y de la Unión Europea. Entre ellos estará el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, que sí participará del encuentro.

La comitiva argentina se completará con el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y el embajador argentino en Paraguay, Guillermo Nielsen.

Del lado europeo, la firma contará con una fuerte presencia institucional. Los 27 países de la Unión Europea alcanzaron el 9 de enero un acuerdo preliminar que habilitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Paraguay para suscribir el entendimiento con los gobiernos del Mercosur. También participará Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. La aprobación se logró con una mayoría simple que permitió destrabar resistencias internas, en particular de Francia, uno de los países más críticos del acuerdo.

Que dice el Acuerdo Mercosur-UE

El entendimiento que se firmará este sábado abarca un mercado de unos 800 millones de consumidores y un producto bruto interno conjunto estimado en 22 billones de dólares. En el caso del Mercosur, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales para entrar en vigencia.

El texto prevé la eliminación progresiva de hasta el 91% de los aranceles de las exportaciones europeas hacia el bloque sudamericano y del 92% de las ventas del Mercosur hacia la Unión Europea. Para la UE, el acuerdo abre un mercado históricamente protegido a sectores clave como la industria automotriz y la de maquinaria industrial, donde los aranceles actuales, que van del 14% al 35%, desaparecerán de manera gradual.

El viaje a Asunción se suma así a la agenda internacional de Milei antes de su próximo compromiso en Europa. Entre el lunes 19 y el viernes 23, el Presidente viajará a Davos para participar del Foro Económico Mundial, donde está prevista la presencia del expresidente estadounidense Donald Trump.