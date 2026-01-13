Incendios en Chubut: la política le mete leña al fuego

Milei Brigadistas IA La foto reposteada a través de Instagram cayó mal entre los brigadistas.

“Nos llaman héroes, pero solo cuando les conviene”, denunciaron los brigadistas tras el posteo del presidente Javier Milei en X

“Ganamos 860 mil pesos por mes para combatir el fuego de 7 a 20 horas”, relató Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales, y advirtió que la pérdida salarial desde 2023 ronda entre un 25 y un 30 por ciento. Los trabajadores exigieron reconocimiento real y mejoras laborales: estabilidad, obra social, jubilación diferenciada y un salario acorde al riesgo de la tarea. Según Hernán Mondino, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, solo hay 391 brigadistas para proteger cinco millones de hectáreas de parques nacionales, cuando se necesitarían al menos 700.

La acción de Villarruel

En medio de esta situación, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación por los incendios y propuso reforzar la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias. También adelantó que impulsará la actualización del Código Penal para endurecer las penas contra quienes provoquen los incendios, ya sea de forma intencional, negligente o accidental.

Villarruel, además, había quedado envuelta en una polémica con el presidente Javier Milei debido a las versiones de que había solicitado un helicóptero para recorrer la zona y el Poder Ejecutivo se lo habría negado, aunque desde el entorno de la titular del Senado desmintieron ese pedido.

La iniciativa de emergencia de Luque, diputado de Unión por la Patria

A esto se suman las iniciativas legislativas de Juan Pablo Luque, diputado nacional por Chubut, quien presentó un proyecto de ley para declarar la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”. Según Luque, “nunca más vamos a ver esta zona de la cordillera como la conocíamos” y el “desastre ambiental es tremendo”. La propuesta prevé desembolsos inmediatos del Tesoro Nacional, asistencia a familias damnificadas, reconstrucción de viviendas, aumento de la Asignación Universal por Hijo en las zonas afectadas y exenciones fiscales temporales para los vecinos que dependen del turismo en la temporada de verano.

Luque también criticó la estigmatización de comunidades mapuches como supuestos responsables de los incendios, señalando que tanto fiscales como gobiernos provinciales confirmaron que no tuvieron participación. Asimismo, cuestionó la respuesta del Gobierno nacional: “El presidente se expresó con un mensaje muy frío” y la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, no se destinó a ayudar con los incendios, sino a buscar apoyos para la reforma laboral.

Santilli en chubut Santilli estuvo en Chubut viendo los incendios, en medio de sus vueltas por el país para buscar adeptos ante la reforma laboral.

Por su parte, las autoridades del Parque Nacional Los Alerces y la Administración de Parques Nacionales anunciaron refuerzos en el plan de lucha contra el fuego, con una redistribución de recursos y personal. Se instalaron bases de operaciones para helicópteros y se intensificaron las guardias nocturnas y el monitoreo de poblaciones cercanas a los focos ígneos, aunque el avance del fuego continúa siendo complicado por ráfagas de viento y las condiciones del terreno.