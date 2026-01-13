Suspenden la cuenta de X en inglés de Milei y vuelve a funcionar horas después

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con audiencias globales y a través de un mensaje difundido en video, el presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

No obstante, cinco horas después de su presentación, la cuenta de X del mandatario fue suspendida por “incumplir las reglas”, según se detalló en la plataforma que es propiedad del empresario Elon Musk, aunque no se detalló específicamente qué norma se habría violado.

Tiempo después el usuario en inglés volvió a activarse en la plataforma y el mandatario lo celebró con un “We are back!”.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, había expresado Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, en la búsqueda de consolidar una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y “alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”, se informó.

El primer contenido publicado fue una animación protagonizada por el General Ancap, el superhéroe anarco-capitalista que Milei utiliza desde la campaña presidencial como representación simbólica de su ideología libertaria. En el video, el personaje sobrevuela el Obelisco, se presenta ante una multitud con banderas argentinas y guía a los seguidores hacia la nueva cuenta oficial en inglés.

A lo largo de la pieza audiovisual se intercalan imágenes de Milei en actos públicos, discursos y presentaciones internacionales, junto con fragmentos de spots de campaña. También aparecen referencias a su proyección global, con menciones a encuentros con líderes extranjeros y tapas de medios internacionales como Time, The Economist y The Telegraph.

El video cierra con un fragmento del presidente agitando una bandera argentina y pronunciando consignas características de su discurso político, en una apuesta estética que combina animación, comunicación política y branding personal.