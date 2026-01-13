Milei viajará a Paraguay por la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

ue-mercosur-1536x1025-1 La firma se realizará en Asunción con presencia de cancilleres y jefes de Estado del bloque regional.

Aunque el mandatario argentino estará presente en el acto, la firma formal del documento quedará en manos de los cancilleres. Por la Argentina suscribirá el acuerdo Pablo Quirno, junto a sus pares del Mercosur y representantes de la Unión Europea.

El entendimiento apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de cerca de 800 millones de personas y un producto bruto conjunto estimado en 22 billones de dólares. El texto prevé la eliminación progresiva del 92% de los aranceles para las exportaciones del Mercosur hacia Europa y del 91% para las ventas europeas al bloque sudamericano.

captura-javier-milei-mercosurjpg Javier Milei estará presente en Asunción.

Para la Argentina, el acuerdo abre oportunidades para sectores exportadores, aunque también plantea desafíos para actividades que deberán competir con productos europeos, especialmente industriales.

El acto se realizará bajo la organización del presidente paraguayo Santiago Peña, con la confirmación de asistencia del mandatario uruguayo Yamandú Orsi. En cambio, no estará presente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en medio de una relación bilateral deteriorada con Milei.

Pese a las diferencias políticas, el trabajo técnico entre los países continuó y permitió avanzar hacia la firma, que ahora deberá ser ratificada por los parlamentos nacionales para entrar en vigencia.