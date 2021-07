Adolfo Rubinstein: "Nosotros también compramos penes de madera"

El ex funcionario remarcó que "los penes de madera forman parte de los kits de educación sexual que compramos en nuestra gestión también" y aseveró: "No me parece relevante la compra de penes de madera".

image.png Penes de madera: "Nosotros también compramos penes de madera", afirmó Adolfo Rubinstein

"No me acuerdo si eran de madera pero nosotros también compramos kits de penes para la enseñanza", reveló.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó que el inesperado debate mediático por la compra de penes de madera para las campañas de educación sexual integral "no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos la ESI en nuestra sociedad".

Los mencionados elementos formarán parte de una campaña de difusión y prevención que se verá en sedes públicas, en especial vinculadas a la salud. Se autorizó la adquisición de esos productos por un monto estimado de 13 millones de pesos.