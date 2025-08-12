Javier Milei se niega a bajar el posteo contra Ian Moche, un niño de 12 años

El presidente Javier Milei provocó una polémica al enfrentarse judicialmente con Ian Moche, un niño de 12 años que tiene autismo y que denunció en algunas entrevistas los recortes del Gobierno en el área de discapacidad.

En este contexto, el mandatario se negó a eliminar un mensaje en su cuenta de red social X en el que atacó al niño al vincularlo con referentes de la oposición.

También lo calificó como un "activista" que debe aceptar las críticas públicas, incluidas las del propio presidente, a pesar de la diferencia de poder y de edad.

Embed AHORA | Se presentó Javier Milei en la causa iniciada por Ian Moche para que borre un tweet agraviante. Argumentó que la publicación buscaba criticar la labor periodística de Paulino Rodrigues y que se encuentra amparada por la libertad de expresión https://t.co/CmTtuzJAAT pic.twitter.com/DmUUv6Xu8x — Palabras del Derecho (@blogdelderecho) August 11, 2025

Estos son los argumentos que Milei presentó en Tribunales en respuesta a una acción de amparo que la familia de Moche inició, con el objetivo de que la Justicia obligue al presidente a eliminar el posteo.

La presentación judicial, realizada en la causa iniciada por la familia de Ian, busca despegar al mandatario de sus responsabilidades. Este mismo argumento de la "doble personalidad" ya había sido utilizado en la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA y desestimado por el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía, quien dictaminó que la cuenta en X de Milei sí lo representa como Presidente.

Por su parte, señaló que él "solo" reposteó otro tuit y cuestionó al periodista Paulino Rodríguez por haber entrevistado a Ian. "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...". escribió en las redes.

Embed Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025

Para Milei, el niño "no está ajeno a las crìticas"

Mientas consideró que el niño es una "personalidad pública" que "no está ajena a las críticas" y que, por lo tanto, no puede pretender que se coarte el derecho a la libertad de expresión del presidente, ni promover un intento de censura propio de "la cultura de la cancelación".

En una entrevista ofrecida este martes, Ian recordó que hay límites que el presidente no respetó. "Libertad de expresión es democracia, y la democracia significa que vos podés hacer determinadas cosas pero debés respetar otras determinadas reglas [...] no me voy a quedar parado frente a la injusticia", advirtió luego de asegurar que le encantaría reunirse personalmente con Milei.

El abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, consideró que los argumentos de Milei "destilan cinismo" porque niega las expresiones agraviantes contra el niño.

"Si esto fuera cierto y sincero hubiese bastado una aclaración, disculpa o eliminación del posteo a través de X. Esto nunca aconteció", recordó al advertir que la Justicia deberá resolver a más tardar el miércoles de esta semana.

En los medios de comunicación y en las redes sociales, hubo una condena generalizada al presidente por enfrentarse a un niño y por negarse a borrar un posteo.