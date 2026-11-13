Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento juraron como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación

También acompañaron la jura importantes referentes del Poder Judicial, como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, y los jueces del mismo tribunal Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Estuvieron presentes además los camaristas federales de Casación Penal Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y los camaristas federales de San Martín Marcelo Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán, junto con consejeros de la Magistratura.

Profesionales de reconocida trayectoria

Abogado especializado en Derecho Administrativo, docente universitario y exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Biglieri llega al organismo nacional con una amplia trayectoria académica, profesional e institucional. Por su parte, Sarmiento, abogada y escribana de San Juan, aporta su experiencia en la administración pública y una mirada federal sobre los desafíos de la Justicia.

La incorporación de ambos consejeros representa una oportunidad para fortalecer la participación de la abogacía en las decisiones que hacen al funcionamiento del Poder Judicial. La defensa del ejercicio profesional, la independencia judicial, el mérito y la idoneidad en la selección de magistrados, la transparencia y el federalismo serán algunos de los principales ejes de trabajo de esta nueva etapa.

Con el juramento cumplido y el inicio de sus mandatos previsto para el próximo 18 de noviembre, Biglieri y Sarmiento comienzan una gestión de cuatro años en uno de los organismos centrales del sistema judicial argentino. Ante sus colegas de todo el país, ambos profesionales se comprometieron ante sus colegas de todo el país a trabajar por una Justicia más independiente, eficiente y cercana a la sociedad.