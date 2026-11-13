Crece la tensión entre Argentina y Chile por un buque que viajará a Malvinas

El carguero chileno tiene previsto viajar en diciembre para restablecer una ruta suspendida hace 15 años. La iniciativa genera preocupación en Buenos Aires por su posible impacto en el reclamo de soberanía y la explotación petrolera británica.
La tensión diplomática entre Argentina y Chile por las Islas Malvinas creció luego de que el gobierno de José Antonio Kast rechazara solicitar autorización a Buenos Aires para el viaje del buque carguero Danstar, que partirá desde Punta Arenas rumbo al archipiélago durante diciembre. La discusión se produce en medio del reclamo argentino contra la explotación petrolera británica y de las gestiones para frenar el proyecto Sea Lion.
El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que la embarcación debe cumplir con los procedimientos correspondientes para atravesar aguas bajo jurisdicción nacional y reclamó garantías de que la operación no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó esa postura y defendió el derecho a la libre navegación establecido por las normas internacionales. "Los países no piden permiso", afirmó.
La discusión también involucra las condiciones de navegación después del paso por el Estrecho de Magallanes. Quirno aclaró que ese corredor es territorio chileno, pero diferenció las aguas que el Danstar deberá atravesar posteriormente rumbo a Malvinas, que Argentina considera bajo su jurisdicción. Desde Santiago, en cambio, invocan el Tratado de Límites de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El carguero, operado por la naviera chilena Easter Island, busca recuperar una conexión comercial interrumpida hace aproximadamente 15 años. Según explicó el gerente general de la compañía, Pablo Pacheco, transportará alimentos perecederos, frutas, verduras y materiales de construcción destinados a la población de las islas. La embarcación tiene una capacidad de 1.200 toneladas y ya cuenta con más de la mitad de su espacio de carga comprometido. La empresa, además, negó que el servicio esté relacionado con la explotación petrolera.
Mientras continúa el desacuerdo, el Danstar se dirige hacia Punta Arenas, donde tiene previsto realizar tareas de mantenimiento en los astilleros de Asmar. Su llegada sufrió demoras por las condiciones meteorológicas y, según la información disponible, el viaje inaugural dependerá de la duración de esos trabajos y del estado del tiempo. La salida hacia Puerto Argentino está prevista para la segunda o tercera semana de diciembre.
En paralelo, Argentina espera para el 28 de noviembre la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido de medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion. La presentación realizada en Hamburgo busca frenar las perforaciones y la posterior extracción de hidrocarburos impulsadas por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Gobierno sostiene que esas actividades avanzan sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
La controversia por el Danstar suma así un nuevo frente a las diferencias entre Buenos Aires y Santiago. La preocupación argentina pasa por evitar que la nueva conexión marítima termine facilitando las operaciones petroleras británicas, mientras que Chile sostiene que el servicio comercial está amparado por los acuerdos internacionales de navegación. La evolución del viaje y las garantías que pueda ofrecer la empresa serán claves en las próximas semanas.
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