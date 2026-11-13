Crece la tensión entre Argentina y Chile por un buque que viajará a Malvinas

Mientras continúa el desacuerdo, el Danstar se dirige hacia Punta Arenas, donde tiene previsto realizar tareas de mantenimiento en los astilleros de Asmar. Su llegada sufrió demoras por las condiciones meteorológicas y, según la información disponible, el viaje inaugural dependerá de la duración de esos trabajos y del estado del tiempo. La salida hacia Puerto Argentino está prevista para la segunda o tercera semana de diciembre.

En paralelo, Argentina espera para el 28 de noviembre la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido de medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion. La presentación realizada en Hamburgo busca frenar las perforaciones y la posterior extracción de hidrocarburos impulsadas por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Gobierno sostiene que esas actividades avanzan sobre recursos naturales de un territorio cuya soberanía continúa en disputa.

La controversia por el Danstar suma así un nuevo frente a las diferencias entre Buenos Aires y Santiago. La preocupación argentina pasa por evitar que la nueva conexión marítima termine facilitando las operaciones petroleras británicas, mientras que Chile sostiene que el servicio comercial está amparado por los acuerdos internacionales de navegación. La evolución del viaje y las garantías que pueda ofrecer la empresa serán claves en las próximas semanas.