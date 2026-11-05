Alberto Biglieri recibió su diploma como representante electo de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura

“ Es un día que me emociona profundamente. Llegar hasta acá después de tantos años de profesión y trabajo institucional, acompañado por mi familia y por tantos colegas, tiene para mí un significado enorme. Lo vivo con mucha alegría y con una gran responsabilidad”, afirmó.

Biglieri también agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “Hay mucha gente que confió en nosotros y hoy lo primero que siento es gratitud. A partir de ahora empieza una etapa distinta, en la que tenemos que escuchar, trabajar y estar a la altura de la responsabilidad que asumimos. Quiero que cada colega sepa que va a encontrar en nosotros una representación presente y comprometida”.

De derecha a izquierda: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento y Ricardo Gil Lavedra

Por su parte, Claudia Sarmiento señaló durante el acto: “Tenemos que volver a nuestras provincias y mirar a cada uno de los abogados que nos votaron y también a quienes no lo hicieron. Esa cercanía y esa responsabilidad tienen que acompañarnos durante toda nuestra tarea en el Consejo”.

Biglieri y Sarmiento prestarán próximamente juramento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se incorporarán formalmente al Consejo de la Magistratura para ejercer sus mandatos hasta 2030.