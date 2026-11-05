La ceremonia se realizó en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). encabezó la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, que se impuso en las elecciones del pasado 20-10, con el 34% del total de los votos.
Alberto Biglieri recibió su diploma como representante electo de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026–2030.
La ceremonia se realizó este miércoles en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y estuvo encabezada por su presidenta, Mariel Tschieder, junto con las autoridades de la Junta Electoral.
Biglieri, miembro de Abogados por Argentina (AXA), encabezó la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, que se impuso en las elecciones nacionales del pasado 20 de octubre. Con 11.237 votos y el 34% del total de los sufragios, fue el candidato más votado del país y su lista consiguió dos de las cuatro bancas correspondientes a la abogacía. También recibió su diploma Claudia Sarmiento, segunda candidata de la Lista 3 y representante electa por el mismo espacio.
Acompañado por familiares, colegas y amigos, Biglieri destacó especialmente la dimensión personal del momento.
“ Es un día que me emociona profundamente. Llegar hasta acá después de tantos años de profesión y trabajo institucional, acompañado por mi familia y por tantos colegas, tiene para mí un significado enorme. Lo vivo con mucha alegría y con una gran responsabilidad”, afirmó.
Biglieri también agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso. “Hay mucha gente que confió en nosotros y hoy lo primero que siento es gratitud. A partir de ahora empieza una etapa distinta, en la que tenemos que escuchar, trabajar y estar a la altura de la responsabilidad que asumimos. Quiero que cada colega sepa que va a encontrar en nosotros una representación presente y comprometida”.
Por su parte, Claudia Sarmiento señaló durante el acto: “Tenemos que volver a nuestras provincias y mirar a cada uno de los abogados que nos votaron y también a quienes no lo hicieron. Esa cercanía y esa responsabilidad tienen que acompañarnos durante toda nuestra tarea en el Consejo”.
Biglieri y Sarmiento prestarán próximamente juramento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se incorporarán formalmente al Consejo de la Magistratura para ejercer sus mandatos hasta 2030.