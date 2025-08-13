Elecciones 2025: Natalia de la Sota se presenta con frente propio en Córdoba

Luego de llegar al Congreso en diciembre de 2021, la hija del recordado tres veces gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota. volverá a competir en las urnas el 26 de octubre con una propuesta basada en la defensa de "cada cordobés".

Contra los ajustes de Milei

"Desde el primer día nos plantamos contra los ajustes de Milei, que recortan derechos y oportunidades. Defendemos a cada cordobés que trabaja, produce y lucha por llegar a fin de mes. Pedimos lo justo: más inversión, más oportunidades y más cuidado para nuestra gente", publicó de la Sota en sus redes sociales.

La legisladora nacional también señaló que "Milei dice que no hay plata para los jubilados y la clase media, pero hay plata para los especuladores".

"Yo voy a seguir defendiendo a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, porque nuestra gente necesita un Estado que funcione bien, que abrace y no de la espalda", enfatizó la diputada.

Bien posicionada y creciendo en las encuestas

De acuerdo con diferentes encuestas de intención de voto, Natalia de la Sota se ubica tercera en las preferencias de los cordobeses para las próximas elecciones. Tiene un 17,6% de intención de voto, detrás del oficialista Juan Schiaretti de Hacemos Córdoba (con 20,4%).

Esas cifras corresponde a un sondeo realizado -entre el 5 y el 8 de agosto- por la consultora Circuitos, que es liderado por La Libertad Avanza con 34,3% de ciudadanos de Córdoba que manifestaron que votarìan por sus candidatos de ultraderecha.

En cuarto lugar y con solo 4,8% se ubica Pablo Carro de Fuerza Patria, alianza que incluye al kirchnerismo y el Frente Renovador.