"Lo que firmó no existe más. No lo pudo cumplir. Me gustaría que deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo", manifestó el dirigente político, quién agregó: "Lo peor que nos va a pasar es que vamos a tener que explicar por qué Macri no cumplió con ninguna de las cosas con las que se comprometió con el FMI. Le pido continuidad. Que negocie sabiendo que su mandato se termina".

Por otro lado, analizó estos últimos días del mandatario nacional, donde se lo vio con distintas posturas y afectado por distintos contextos, siendo estos en parte por la derrota en las PASO ante el Frente de Todos y, en otro, como presidente de los argentinos en medio de una crisis económica, y criticó además la postura del espacio político. "Le pido al presidente que resuelva si quiere ser candidato o quiere ser presidente. En este contexto las dos cosas no se pueden. Y también le pido que modere a su fuerza política. Porque también generan intranquilidad", concluyó.

