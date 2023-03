Alberto y Cristina: no nos une el amor, sino el espanto (por los fallos judiciales) 

“El presidente sigue sosteniendo que esta es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla para ejercer funciones políticas y también como una forma de aleccionar a otros dirigentes políticos”, dijo Gabriela Cerruti, portavoz presidencia apenas comenzó su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada. Y agregó: “El presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta”.

Las declaraciones de la vocera presidencial llegaron unas horas después de que se conocieran los fundamentos que en 1.616 páginas publicó el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2), explicando porqué condenó a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron en sus fundamentos que lo que se juzgó y probó en la causa Vialidad fue “un hecho de corrupción estatal de un perjuicio descomunal”.

En los fundamentos se expresa que consideran que se probó que estuvieron involucrados “integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública”, en referencia a Lázaro Báez, el otro condenado en esta causa. Y que el fin de estas maniobras era “asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

Pese a los fundamentos del tribunal, desde el Gobierno insistieron con que Cristina Fernández de Kirchner es “inocente” y que no está probada su culpabilidad. El Presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia", indicó.

“En más de una oportunidad que entiende que esta causa no tiene ni pies ni cabeza, y que la vicepresidenta había sido traída para ser metida en esta causa en la cual no tiene ninguna relación”, dijo Cerruti ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Y agregó: “Eso está claramente expuesto en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que este allí la vicepresidenta, sino que el tribunal dice 'ante la duda', y no hay pruebas concreta de lo que allí se sostiene”.

Cristina y Alberto hace tiempo que no hablan en privado. Tampoco lo hicieron este jueves, luego de que el TOF2 diera a conocer los fundamentos de la condena a la vicepresidenta. Pese a esto, el presidente envió a su vocera a hacer una encendida defensa de la inocencia de Cristina. Una señal clara de que hay temas —sensibles, claro— en los que no hay grieta. “El presidente es kirchnerista”, dijo Cerruti en un momento de la conferencia de prensa. Parece que hacía falta aclararlo.