Axel Kicillof, sobre la despedida al Indio Solari: "Se desarrolla en calma y en paz"

El gobernador bonaerense destacó el clima en que se realiza el último adiós al exlíder de Los Redondos. Pidió "tranquilidad y paciencia" a los fanáticos. "El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida", dijo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este domingo que su administración trabaja para garantizar un velorio ordenado y masivo al Indio Solari, el exlíder de Los Redondos, luego de que el Ejecutivo nacional rechazara la posibilidad de organizar el funeral en la Casa Rosada y el Congreso.
“Es una despedida popular y masiva, una peregrinación para despedir el Indio. Se desarrolla en paz y en calma", destacó en declaraciones a C5N.
Kicillof manifestó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”. “Compungido, así es como me siento”, afirmó el mandatario provincial, que además contó que estuvo presente en el lugar donde se realiza el velatorio y describió la magnitud de la convocatoria. “Es algo muy fuerte”, sostuvo.
En otro momento de la entrevista, Kicillof recordó su vínculo personal con la obra del músico: “Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable”. Y continuó en esa línea: “Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad. Somos un número inmenso de argentinos y argentinas que nos hicimos parte de su historia”, añadió.
Sobre la duración de la despedida, Kicillof transmitió un mensaje de calma a quienes todavía esperan para ingresar. “Recomiendo tranquilidad y paciencia. La gente viene a despedirlo al Indio y eso lo estamos respetando a rajatabla”, indicó.
“Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de los que están viniendo a despedirse. En cuanto a los tiempos, tanto la familia, la Provincia y el municipio buscaremos garantizar que todos puedan despedirse”, aseguró.
Para cerrar, el Gobernador destacó el lugar que ocupa Solari en la cultura popular argentina. “Los fanáticos necesitan despedirse. Es un desahogo pero también una representación de lo que significa el Indio”, expresó. Y concluyó: “El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y lo logró más allá de lo que es como artista por su posicionamiento y el acompañamiento permanente al pueblo”.
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