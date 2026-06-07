Axel Kicillof, sobre la despedida al Indio Solari: "Se desarrolla en calma y en paz"

En otro momento de la entrevista, Kicillof recordó su vínculo personal con la obra del músico: “Son sentimientos encontrados de las despedidas. Una carrera, 77 años, que deja una huella inmensa e imborrable”. Y continuó en esa línea: “Es parte de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad. Somos un número inmenso de argentinos y argentinas que nos hicimos parte de su historia”, añadió.

Sobre la duración de la despedida, Kicillof transmitió un mensaje de calma a quienes todavía esperan para ingresar. “Recomiendo tranquilidad y paciencia. La gente viene a despedirlo al Indio y eso lo estamos respetando a rajatabla”, indicó.

2026_06_260607829-scaled Miles de fanáticos despiden al exlíder de Los Redondos en Avellaneda.

“Desplegamos un operativo inmenso de seguridad y salud. Un trabajo muy serio, pero lo que permite que esto salga así es la actitud y la comprensión de los que están viniendo a despedirse. En cuanto a los tiempos, tanto la familia, la Provincia y el municipio buscaremos garantizar que todos puedan despedirse”, aseguró.

Para cerrar, el Gobernador destacó el lugar que ocupa Solari en la cultura popular argentina. “Los fanáticos necesitan despedirse. Es un desahogo pero también una representación de lo que significa el Indio”, expresó. Y concluyó: “El Indio es parte de la banda de sonido de mi vida. Representó a muchas generaciones y lo logró más allá de lo que es como artista por su posicionamiento y el acompañamiento permanente al pueblo”.