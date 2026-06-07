Día del periodista: críticas de Milei y saludos del resto de la dirigencia

Mientras dirigentes de distintas fuerzas políticas destacaron la importancia de la libertad de expresión y el rol del periodismo, Milei volvió a cuestionar a los medios a través de las redes sociales.
El Día del Periodista volvió a poner en primer plano el debate sobre la libertad de prensa y el vínculo entre el poder político y los medios de comunicación. En una jornada marcada por los saludos de dirigentes de prácticamente todo el arco político, el presidente Javier Milei se diferenció del resto al evitar mensajes de reconocimiento al sector y optar, una vez más, por cuestionar al periodismo a través de las redes sociales.
La fecha, que conmemora la aparición de La Gazeta de Buenos Ayres fundada por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, encontró a referentes oficialistas y opositores expresando mensajes de apoyo a los trabajadores de prensa. Sin embargo, desde la Casa Rosada predominó el silencio institucional.
La única señal proveniente del Presidente llegó a través de su actividad en la red social X, donde replicó una publicación del economista Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. El mensaje hacía referencia a una columna publicada en el diario La Nación y sostenía que las críticas dirigidas al jefe de Estado demostraban la existencia de libertad de prensa en la Argentina.
Aunque Milei no utilizó esta vez la consigna “NOLSALP” (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”), frase que en distintas oportunidades generó polémica por su tono confrontativo, el reposteo fue interpretado como una nueva muestra de su distanciamiento respecto del periodismo profesional y de los principales medios de comunicación.
El contraste con otros dirigentes fue notorio. El ex presidente Mauricio Macri destacó que “el respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia” y expresó su deseo de que los periodistas puedan desempeñar su tarea “seguros y en libertad”.
También la vicepresidenta Victoria Villarruel envió un saludo, aunque acompañado de una crítica a determinadas prácticas dentro de la actividad. “Quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, afirmó. A la vez, sostuvo que el país necesita un periodismo que “investigue, pregunte e incomode cuando haga falta”.
Desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reivindicó la labor de quienes informan “con responsabilidad al pueblo” y definió al periodismo como un componente esencial de la vida democrática.
En la misma línea se pronunciaron el dirigente radical Mario Negri y el ex embajador Diego Guelar, quienes remarcaron la importancia de garantizar la pluralidad de voces y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La conmemoración tuvo además un trasfondo de preocupación institucional. En los últimos días, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo advirtieron sobre el deterioro del clima para el ejercicio de la profesión y manifestaron inquietud por distintos episodios de hostigamiento contra trabajadores de prensa.
A ese escenario se sumó el último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 278 agresiones o ataques contra periodistas durante el último año, la cifra más alta desde que la organización lleva adelante sus relevamientos. Según el reporte, 119 de esos episodios tuvieron como protagonista al presidente Milei.
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