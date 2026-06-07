Día del periodista: críticas de Milei y saludos del resto de la dirigencia

El contraste con otros dirigentes fue notorio. El ex presidente Mauricio Macri destacó que “el respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia” y expresó su deseo de que los periodistas puedan desempeñar su tarea “seguros y en libertad”.

Embed El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 7, 2026

También la vicepresidenta Victoria Villarruel envió un saludo, aunque acompañado de una crítica a determinadas prácticas dentro de la actividad. “Quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, afirmó. A la vez, sostuvo que el país necesita un periodismo que “investigue, pregunte e incomode cuando haga falta”.

Embed En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda.



La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No… pic.twitter.com/sYf0uxqoRS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2026

Desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reivindicó la labor de quienes informan “con responsabilidad al pueblo” y definió al periodismo como un componente esencial de la vida democrática.

Embed Feliz día a los periodistas que cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad.



En nuestra Provincia esa tarea se respeta y la consideramos un pilar en la construcción democrática. pic.twitter.com/YBt44D10Jr — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 7, 2026

En la misma línea se pronunciaron el dirigente radical Mario Negri y el ex embajador Diego Guelar, quienes remarcaron la importancia de garantizar la pluralidad de voces y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

La conmemoración tuvo además un trasfondo de preocupación institucional. En los últimos días, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo advirtieron sobre el deterioro del clima para el ejercicio de la profesión y manifestaron inquietud por distintos episodios de hostigamiento contra trabajadores de prensa.

A ese escenario se sumó el último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 278 agresiones o ataques contra periodistas durante el último año, la cifra más alta desde que la organización lleva adelante sus relevamientos. Según el reporte, 119 de esos episodios tuvieron como protagonista al presidente Milei.